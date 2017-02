Snimanje filma o čuvenom hajduku Mijatu Tomiću u završnoj fazi

TOMISLAVGRAD - U vrijeme kada je upitan opstanak kinematografije i opstanak uopšte u manjim bh. gradovima, grupa amatera u Tomislavgradu predvođena Studiom "Perić" odvažila se i uspjela u namjeri da snimi dugometražni film koji će nositi naziv "Hajduk" i govoriti o čuvenom duvanjskom hajduku i harambaši iz 17. vijeka - Mijatu Tomiću.

Scenario i režiju potpisuje bračni par Mara i Branko Perić, a glavna uloga povjerena je Josipu Tabaku, koji igra jednog od najčuvenijih hajduka Hercegovine. Njegovu desnu ruku i sabrata po oružju igra bokser Damir Beljo, kadiju i zapovjednika duvanjske regije tumači Sado Seferović, Crnog Arapina oživio je sportista i multimedijalni umjetnik Borko Brajović, u priču je uključen i strip crtač Sabahudin Muranović Muran, a na setu im se pridružio i glumac Goran Grgić.

Premijera u maju

Do završetka filma ostalo je još da se snimi manji broj proljećnjih scena, nakon čega slijedi postprodukcija, a kako je za "Nezavisne" kazala Mara Perić, premijeru filma možemo da očekujemo u maju. Prije ovog filma Studio "Perić" je snimio kratkometražni film takođe o Mijatu Tomiću koji je postigao neočekivan uspjeh, a kako je uopšte filmska umjetnost zaživjela u bivšem Duvnu, pitali smo Maru Perić.

"Mi smo studio koji se bavi komercijalnim snimanjima, pretežno su to vjenčanja, maturalne zabave i sitna modna događanja s obzirom na malu sredinu u kojoj živimo. I onda, kao i u svakom drugom poslu, čovjek dođe do nekog stupnja kada mora pokušati nešto više, nešto bolje. Nama je to bio film i onda nam je kroz dogovor pao na pamet Mijat Tomić, poznati hajduk", kazala je Mara Perić nastavljajući sa pijetetom da priča o hajduku.

Ko je Mijat Tomić?

Mijat Tomić je istorijska ličnost koju podjednako slave i hrvatska istorija i epska poezija. Bio je plemićkog porijekla i živio je u periodu od 1610. do 1659. godine. Dokaz o njegovoj obrazovanosti postoji u Firenci gdje se čuva pismo koje je poslao Omeragi, tadašnjem zapovjedniku Imotskog, a o fizičkoj snazi i umijeću vojevanja Mijata Tomića dovoljno govori to što je sa malom družinom uspio hajdukovati čak 20 godina. Postoji više verzija zašto se odmetnuo u hajduke, a u svakoj od njih je sukob sa Turcima. U četi Mijata Tomića bilo je kako Hrvata, tako i Srba i muslimana, a po narodnom predanju njegova družina sarađivala je sa družinama Stojana Jankovića, Baja Pivljanina, Vuka Mandušića i drugim hajducima i uskocima tog vremena. Predanje o Mijatu prenošeno je sa koljana na koljeno, da bi i za vrijeme Drugog svjetskog rata Prvi partizanski bataljon iz Duvna nosio njegovo ime.

Prvi film o čuvenom hajduku

"Kod nas se lektira čita o njemu i cijela Hercegovina je u biti obilježena Mijatom Tomićem. S obzirom na sva ova iseljavanja ljudi, nekako smo mlađim generacijama željeli prenijeti jednu crtu toga lika, čovjeka, harambaše, vođe", kaže Mara Perić, koja dodaje da prije ovog i kratkometražnog filma koji su snimili prije dvije godine nije bilo filmova o Mijatu Tomiću.

"Sva povijest sa ovih krajeva je slabo pisana i šturi su podaci, pogotovo kod nas. Više podataka o Mijatu Tomiću ima u Firenci nego ovdje, tako da to što nije bilo do sada filma o ovoj izuzetnoj ličnosti me ne čudi niti malo", kaže Perićeva. Iako svjesna da će "Hajduk" biti djelo filmskih amatera, ona se nada da će njihovo ostvarenje vidjeti što veći broj ljudi, te je izrazila želju da projekcija bude i u Banjaluci.

Nada u uspjeh filma

Nada u uspjeh ovog istorijskog filma krije se u uspjehu prethodnog koji je prikazan i na Hrvatskoj radio-televiziji.

"Mi smo snimili jedan kratkometražni film od nekih 17 minuta i u biti tu smo pokazali tradiciju: koševinu, kupljenje sijena, narodnu nošnju, običaje, kroz samo odmetanje Mijata Tomića u hajduke. S obzirom na to da je to tako dobro odjeknulo i kod publike i kod struke, jednostavno rekli smo idemo sad na dugometražni film pa šta bog da", zaključuje Perićeva, koja nam je otkrila i to da su sve scene snimljene na autentičnim lokacijama: čuvenoj livadi Jabuka gdje je Mijat u megdanu posjekao Arapina, planinama Čvrsnica i Vran na koje se odmetnuo u hajduke, Duvanjskom polju, ali i u parku prirode Blidinje i u Tešnju.