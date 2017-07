Spider-Man se vraća kući, od 6. jula i u BH kinima

Nakon Iron Mana, Kapetana Amerike i Thora došlo je vrijeme za novog Marvelovog junaka – SPIDER-MAN: POVRATAK KUĆI!

Pretpremijerno od ove srijede na velika platna stiže nam novi Marvelov junak – Spider-Man. Teško je Spider-Mana nazvati novim junakom, budući je samo u posljednjih dvadesetak godina snimljeno čak pet filmova o jednom od najpoznatijih stripovskih super-junaka svih vremena od kojih je svaki postao box-office hit.

Ono što je novo je lice Petera Parkera kojeg u Marvelovom svijetu tumači dvadeset-jednogodišnji Tom Holland, izrazito talentovani mladi glumac koji se već dokazao ulogama u filmovima „Nemoguće“ s Naomi Watts iz 2013. odnosno „U srcu mora“ iz 2015. godine gdje je glumio uz bok Chrisu Hemsworthu.

Holland je svoj debi u filmskom serijalu Marvelovih super-junaka doživio prošle godine u hitu „Kapetan Amerika: Građanski rat“ u jednoj od dosad najzabavnijih akcionih scena kompletnog serijala, a sudeći prema prvim kritikama koje dolaze s one strane Atlantika, novi Peter Parker je u potpunosti uspio zasjeniti svoje prethodnike Tobyja Maguirea i Andrewa Garfielda. I ne samo da je Holland taj o kojem se jedino priča – prve kritike čvrste su u svojim uvjerenjima da je ovo najbolji Spider-Man film do sada!

Kako je do početka prikazivanja filma i u BH kinima ostalo nešto više od 24 sata, odlučili smo vam predstaviti osam stvari koje možda niste znali o Tomu Hollandu, svakako jednom od najtalentiranijih glumaca svoje generacije:

1. Tom Holland je još kao malo dijete želio biti Spider-Man. Sa svega pet godina trčao je po svojoj sobi obučen u improvizirani kostim. Kako bi ga smirila, majka ga je upisala u plesnu školu.

2. Kad je objavljeno da čelnici Marvel studija traže novog Spider-Mana, Tom je jedva dočekao prijavu za audiciju. Kako je mislio da nema šanse da dobije ulogu, na audiciju se prijavio samo kako bi mogao upoznati ljude koji su stvorili njegovog omiljenog super-junaka.

3. Prije nego je dobio ulogu Petera Parkera/Spider-Mana, Holland je morao proći izborni proces koji se sastojao od čak osam audicija koje su sveukupno trajale gotovo pet mjeseci.

4. Tom nije znao da je dobio ulogu Spider-Mana dok nije vidio objavu na službenom Instagram profilu studija Marvel. Dva dana kasnije našao se u avionu na putu za Atlantu gdje se snimao hit „Kapetan Amerika: Građanski rat“.

5. Kad je prvi puta probao kostim Spider-Mana, Tom je bio razočaran. Odijelo mu je bilo preveliko i nije mu dobro stajalo. U jednom od intervjua je izjavio: „Izgledao sam kao neki tužni, stari, oronuli Spider-Man“. Međutim, ispostavilo se da je u pitanju odijelo koje je trebao nositi njegov kaskader, a koji je bio malo krupnije građe.

6. Jednom kada bi obukao kostim Spider-Mana, Tomu je bilo gotovo nemoguće da ga skine sam. Takođe mu je bilo zabranjeno izlaziti iz kamp prikolice u kojoj je bio smješten tokom snimanja. Međutim, jednog dana je ipak pobjegao osiguranju, a kako ne bi na sebe privukao baš preveliku pažnju preko odijela je obukao majicu s kapuljačom. Dok se sa svojim prijateljem šetao susjedstvom, jedan od prolaznika mu je prišao i pohvalio mu Spider-Man hlače.

7. U srednjoj školi Holland je pozvan na zabavu. Misleći da je u pitanju maskenbal, obukao se u Spider-Mana. Međutim, u pitanju je bila regularna zabava pa je umjesto da ode kući i presvuče se, budući super-junak čitavu veče proveo u kostimu glumeći da je na tajnom zadatku.

8. Kako bi čim bolje iskusio kako izgleda srednja škola u Americi iz prve ruke, producenti Marvel filmova su upisali Hollanda u jednu školu u Bronxu koju je Tom pohađao puna tri dana (pod lažnim imenom). Na pitanje svojih kolega iz razreda ko je i što radi u njihovoj školi, odgovorio im je da je on Spider-Man i da se nalazi na zadatku. Niko mu, naravno, nije povjerovao.

Uz Hollanda u sada već sigurnom mega hitu SPIDER-MAN: POVRATAK KUĆI nastupaju i Robert Downey Jr. u ulozi Iron Mana, Marisa Tomei kao teta May te Michael Keaton kao glavni negativac „The Vulture“.

Radnja filma kreće kada se, uzbuđen zbog iskustva koje je doživio s Osvetnicima, mladi Peter Parker vrati kući u kojoj živi s tetom May, a gdje ga pod budnim okom čuva njegov novi mentor Tony Stark. Peter se pokušava vratiti svojoj normalnoj svakodnevnoj rutini, iako ga u tome sprečavaju misli kako se još uvijek mora dokazati kao pravi super-junak… A pravi trenutak za to možda će doći i mnogo ranije nego što se Peter nadao, kada se u gradu pojavi novi zlikovac – The Vulture.

