Srpski režiser Dragan Elčić pozvan da radi na filmu o Ataturku

Srpski režiser Dragan Elčić jedan je od trojice režisera koji su pozvani da učestvuju u snimanju dokumentarno-igranog filma o ocu turske nacije Kemalu Ataturku, što predstavlja turski nacionalni projekat.

Elčić je rekao da mu je pripala velika čast da sa još dvojicom turskih režisera realizuje ovaj projekta, koji su podržale turska državna televizija i dvije produkcijske kuće.

On je naveo da bi ovaj dugometražni dokumentarno-igrani film trebalo da ima 22 epizode i bude završen do marta 2020. godine.

"Znači, trajaće malo više od dvije godine. Snimaće se na lokacijama u Turskoj. To je životopis, cijeli život Ataturka. Koliko će biti segmenata priče, zavisi od timova ljudi koji pišu samu priču", istakao je Elčić.

Objašnjavajući kako je došlo do ove saradnje, Elčić je pojasnio da ponekad drži radionice u Izmiru i ima odličnu saradnju sa Akademijom umjetnosti u Turskoj, odakle je i krenula inicijativa za ovaj projekat.

"Onda su u Turskoj raspisali konkurs, zamolili su me da se i ja prijavim i napisao sam sinopsis. A pošto znaju moj rad, razmišljali su da bi im trebao neko sa strane, neutralan, da sagleda tu priču. To je dokumentarna forma sa inscenacijama", dodao je Elčić.

On kaže da se Turcima dopalo ono što je napisao, pa su ga pozvali na razgovor.

"To je proces koji bi trebalo da se obavi do jeseni, odnosno do Nove godine, kada bi trebalo da kompletiramo priču. Počelo je pisanje scenarija", rekao je Elčić.

Govoreći o radu na ovom projektu, Elčić je naveo da postoje supervizori koji stvaraju priču, a da je scenaristi i dramaturzi uobličavaju.

"Sada čekamo scenariste i razrade. Ja na bazi toga stvaram eksplikaciju. Odnosno, na bazi scenarija koji dobijem i koji oni usaglase na državnom ili umjetničkom nivou, radim na razradi svake epizode", istakao je Elčić.

On je dodao da eksplikacija podrazumijeva da napiše viđenje priče, karakterizacije likova i izbora likova, te podjele likova.

"To podrazumijeva i korištenje dokumentacione građe, lokacije - gdje bi se snimalo, stil fotografije, način kadriranja, upotrebu zvučno-muzičkih elemenata. To je sve faza koju bi trebalo da radim od jeseni", rekao je Elčić.

Kada je riječ o "jezičkoj prepreci", Elčić je istakao da u Turskoj postoje profesori koji govore srpski jezik.

"Ja imam pravo da angažujem svoje saradnike. Već razmišljam o tome. NJihova ekipa su - snimatelji, snimatelji zvuka, postprodukcija, montaža, sve je njihovo, a ja ima pravo na neke od svojih pomoćnika koje ću angažovati", naglasio je Elčić.