Stigao je novi trejler za 'Pirate sa Kariba'

Najnoviji trejler za film "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" ( u pojedinim zemljama poznat kao Salazarova osveta) je prikazan premijerno na Super Bowlu a u njemu vidimo armiju mrtvih sa kojim kapetan Džek Sperou mora da se suoči u petom nastavku!

Havier Bardem igra Salazara, duha gusara koji želi da izmiri stare račune sa Džekom Sparoua.

U film se vraća i Ornalndo Blum - sada kao besmrtni kapetan Vil Turner i Džefri Raš kao Džekov nekadašnji rival Hektor Barbosa!

Film stiže u bioskope 26. maja.