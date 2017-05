Svetozar Cvetković dobio nagradu na prestižnom festivalu u Hjustonu

Među glumcima ovogodišnji dobitnici nagrada u zvaničnoj konkurenciji festivala u Hjustonu su Natali Portman, Džef Bridžis i Kejsi Aflek.

Ovakva situacija u vezi s nagradama mi se dešava drugi put u životu i moram da kažem da baš prija – kazao je srpski glumac Svetozar Cvetković, koji je na 50. međunarodnom filmskom festivalu “Worldfest” u Hjustonu dobio nagradu kritike kao najbolji glumac.

Cvetkoviću je priznanje pripalo za ulogu u filmu “You go to my head”, koji je režirao belgijski producent i reditelj Dimitri De Klerk, saopštila je producentska kuća “Testament films”.

Kako je rekao, nije imao pojma o kakvom se festivalu radi kada su ga pozvali i saopštili mu da je dobio nagradu.

– Malo sam se raspitao i shvatio da je to veliki festival i da su mi nagradu dali ljudi koji me pre toga nikada nisu videli na filmu, što tu nagradu čini mnogo vrednijom za mene.

- Inače slična situacija mi se već dogodila na festivalu u Majnhajmu kada sam dobio nagradu za film Dušana Makavejeva “Gorila se kupa u podne” – kazao je Cvetković.

Slavni glumac vjeruje da će film “You go to my head” imati odličan prijem na festivalima po svijetu.

– Siguran sam da će i publika u Srbiji sa velikim zadovoljstvom da gleda taj film.

- To je ljubavna priča i nisam se mnogo premišljao da prihvatim ulogu u tom ostvarenju, jer sam bio deo male ali vrlo inspirativne filmske ekipe – kazao je Cvetković.

“You go to my head” je nezavisna, niskobudžetna francusko-njemačko-američka koprodukcija, snimana 2015. sa vrlo malom ekipom, u Marakešu i pustinjskim predjelima Maroka.

Reditelj De Klerk (kod nas poznat kao izvršni producent filma Gorana Markovića “Srbija, godine nulte”), koji je takođe dobio nagrade za režiju i film u cjelini, izjavio je da je srećan što je njegov film ostvario uspjeh na najmasovnijem američkom filmskom festivalu i u gradu u kojem je Vim Venders radio svoj “Pariz – Teksas” jer mu je, kako je rekao, Venders bio inspiracija.

Riječ je o ljubavnoj priči, kako to reditelj kaže: “o filmskom Tadž Mahalu”. Cvetković ističe da “voli da radi sa rediteljima koji imaju nepokolebljivu autorsku viziju”, i da je “ovo jedan takav slučaj”.

Dizajner tona bio je Novica Jankov, iz Srbije, a očekuje se da film uskoro bude prikazan i u Beogradu i to uz prisustvo reditelja.

Cvetković je radio s najboljim domaćim rediteljima, od Žike Pavlovića, Puriše Ðorđevića, Gorana Paskaljevića, Gorana Markovića do Miše Radivojevića, u čijim je filmovima ostvario više od osamdeset uloga. Producirao je pet igranih filmova.

Osnivač je producentske kuće “Testament films”.

(Telegraf.rs/Tanjug)