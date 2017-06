"The Passenger" dobitnik GP NAFF-a

Dodjelom nagrada najuspješnijim ostvarenjima u četvrtak je zatvoren Dvanaesti međunarodni festival animiranog filma NAFF 2017, a Gran Pri osvojio je francuski film "The Passenger" u autorstvu studenata škole animacije ESMA Monpelje.

Nagradu za najbolju 2D animaciju osvojio je film "Morning cowboy" autora Fernanda Pomaresa.

Najbolje 3D animirani film ovogodišnjeg NAFF-a je francuski film "Sirroco" grupe francuskih autora iz škole animacije EcolaMop-Arles.

Nagradu u kategoriji najbolja animacija glina-lutke osvojio je ruski film "Two Trams" autorke Svetlane Andrianove, koja je ove godine i gostovala na NAFF-u.

Film sa najboljom muzikom ovogodišnjeg NAFF-a ujedno je i film koji je osvojio Gran Pri nagradu Festivala "The Passenger".

Za najbolji studentski film dvanaestog NAFF-a stručni žiri je odabrao tajvanski film "The Adventure of the Afternoon" autora Vensa Janga i Stele Huang.

Od ove godine u čast velikog animatora i oskarovca Dušana Vukotića, NAFF dodjeljuje nagradu Dušana Vukotića za likovnost, a prvi dobitnik tog priznanja je švajcarski film "Little Match Girl" autora Žana Faravela.

Nagradu za najbolji film u izboru gledalaca dobio je ruski film "Winter Story" Alene Kulikove, autorke koja je dvanaestom NAFF-u ukazala čast svojim prisustvom.

Kao i prethodne dvije godine, Misija OESS-a kao partner Festivala dodjelila je nagradu za unapređenje ljudskih prava, a ovogodišnji dobitnik je turski film "Playing House" autora Ozgul Gurbuz i Cenka Koksala.

Nakon dodjele nagrada, posjetioci i učesnici NAFF-a imali su priliku da ponovno odgledaju sve nagrađene filmove, a potom i uživati u zabavi povodom zatvaranja Festivala.