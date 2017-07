Tom Hardi u filmu o ratu u BiH

Proslavljeni filmski glumac i zavodnik Tom Hardi igraće glavnu ulogu u ratnom filmu o Bosni i Hercegovini "My war gone by, I miss it".

Film "Moj rat je prošao, nedostaje mi" biće zasnovan na istoimenoj knjizi iz 1999. godine, napisanoj od strane engleskog novinara i ratnog dopisnika Entonija Lojda, javlja comingsoon.net.

Lojd je u knjizi objavio utiske iz rata u BiH, iz kojeg je izvještavao, a u cijelu priču je umiješao i svoju životnu priču i iskustva iz britanske vojske.

Režiju i produkciju će raditi Gavin OKonor, a ekipi će se pridružiti i Skot Lastati.

Hardi je rekao da je film "My war gone by, I miss it" brutalna i osjetljiva priča koja se bavi i prirodom zavisnosti i iskustvom rata.

"Entonijeva priča me je pogodila i riječima i iskustvima, i mislim da prenosi važan glas i važnu priču", rekao je Hardi.

"Moj rat prošao, nedostaje mi" - opis knjige

Rođen u istaknutoj porodici okrenutoj vojnoj tradiciji, podignutoj na priče o ratnim i predacima heroima, Entoni Lojd je žudio da dožive rat na glavnoj liniji fronta.

Napustio je Englesku sa 26 godina kako bi dokumentovao ratni sukob u BiH.

U naredne tri godine svjedočio je ubistvima i haotičnim sukobima Srba, Hrvata i bosanskih Muslimana.