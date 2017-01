Top 10 najboljih filmova 21. vijeka (VIDEO)

Ovu listu inspirisali su svi oni razočarani posjetioci bioskopskih sala - i oni koji su, rezignirani, odustali od posjeta istim - jer "filmovi nisu ono što su bili nekada"

Urednici kulture na BBC su izokrenuli ovu tezu - umjesto da krivite filmove, krivite sebe. Danas, u eri najveće moguće raznolikosti u filmskoj industriji - od režisera preko njihovih budžeta i tehnike do pristupa - potrebno je samo da zagrebete ispod površine pompeznih naslova blokbastera i pronaći ćete naslove sedme umetnosti koji će nesumnjivo da izdrže test vremena.

Zapravo, iskusniji su zagrebali umjesto vas - i evo njihovog suda ko su "Kum", "Građanin Kejn" i "Sedam samuraja" 21. vijeka?

1. Mulholland Drive (Dejvid Linč, 2001)

2. In the Mood for Love (Kar-Vai Vong, 2000)

3. There Will Be Blood (Pol Tomas Anderson, 2007)

4. Spirited Away (Hajao Mijazaki, 2001)

5. Boyhood (Ričard Linklater, 2014)

6. The Tree of Life (Majkl Gondri, 2004)

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Terens Malik, 2012)

8. Yi Yi: A One and a Two (Edvard Jang, 2000)

9. A Separation (Ashar Farhadi, 2011)

10. No Country for Old Men (Džoel i Itan Koen, 2007)

(NN/nedjeljnik.rs)