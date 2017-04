U ovom kinu identifikujte 36 likova iz filmova, ako možete

Iako se zadatak ne čini toliko teškim, mnogi su se dobro namučili oko njega. Rijetki su identifikovali baš sve poznate likove iz filmova i pravilno imenovali

Novi izazov koji je posebno oduševio ljubitelje filmova, poharao je internet. Zadatak je na ovoj slici publike u kinu pronaći 36 poznatih filmskih likova. Iako se zadatak ne čini toliko teškim, mnogi su se dobro namučili oko njega. Rijetki su ih sve identifikovali i pravilno imenovali.

Ovu mozgalicu je objavio Daily Mail, pogledajte fotografiju pa onda pročitajte ko se sve krije među publikom:

The Fate of the Furious:

1. Dominic Toretto (Vin Diesel)

2. Hobbs (Dwayne Johnson)

3. Deckard Shaw (Jason Statham)

Guardians of the Galaxy 2:

4. Star-Lord (Chris Pratt)

5. Rocket and Groot (Bradley Cooper and Vin Diesel)

6. Gamora (Zoe Saldana)

Alien Covenant:

7. David ( Michael Fassbender)

8. Alien (Himself)

9. Daniels (Katherine Waterston)

Pirates of the Caribbean

10. Captain Jack Sparrow (Johnny Depp)

11. Captain Hector Barbossa (Geoffrey Rush)

12. Captain Salazar (Javier Bardem)

Wonder Woman:

13. Wonder Woman (Gal Gadot)

14. Steve Trevor (Chris Pine)

The Mummy:

15. Nick Morton (Tom Cruise)

16. Ahmanet (Sofia Boutella)

Transformers:

17. Cade Yeager (Mark Wahlberg)

18. Squeeks the Robot (himself)

Spider-man:

19. Peter Parker (Tom Holland)

20. Tony Stark (Robert Downey Jr.)

Blade Runner:

21. Officer K (Ryan Gosling)

22. Rick Deckard (Harrison Ford)

23. Joi (Ana de Arma)

Thor 3:

24. Thor (Chris Hemsworth)

25. Loki (Tom Hiddleston)

Justice League 2017:

26. Superman (Henry Cavill)

Star Wars Episode 7:

27. Finn (John Boyega)

28. Rey (Daisy Ridley)

Jungle Book:

29. Mowgli (Neel Sethi)

30. Baloo (Bill Murray)

31. Bagheera (Ben Kingsley)

The Martian:

32. Mark Watney (Matt Damon)

Fantastic Beasts:

33. Newt Scamander (Eddie Redmayne)

34. Niffler (himself)

35. Jacob Kowalski (Dan Fogler)

Star Wars: The Last Jedi

36. Luke Skywalker (Mark Hamill)