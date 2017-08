Ukida se filmski klasik nakon 34god: "Oluja na internetu je presudila"

Bioskop "Orfeum" u Memfisu, u državi Tenesi, objavio da će poslije 34 godine prekinuti prikazivanje filma "Prohujalo sa vihorom" (Gone With the Wind) zbog navoda o rasnoj neosjetljivosti u filmskom klasiku.

Njujork tajms piše da je "Orfeum" u prethodne 34 godine prikazivao taj film u okviru serijala klasika.

Posljednji put je prikazan 11. avgusta, istog dana kad se odigrao miting bijelih nacionalista u Šarlotsvilu, u Virdžiniji. Nakon toga je bioskop dobio brojne pritužbe putem društvenih mreža koji su osudili način predstavljanja Afroamerikanaca u filmu i romantizovanog prikaza Konfederacije i Juga.

"Nedavno prikazivanje 'Prohujalo sa vihorom' je izazvalo brojne komentare. 'Orfeum' ih je sve pažljivo razmotrio. Kao organizacija čija misija je da zabavi, obrazuje i prosvijetli zajednice kojima služi, 'Orfeum' ne može da prikazuje film koji je neosjetljiv prema velikom dijelu lokalne populacije", rekao je predsjednik "Orfeuma" Bret Beterson.

On je rekao da je i prije ovogodišnje projekcije bilo zabrinutosti ali da je "oluja na društvenim mrežama ove godine presudila".

Ukidanje projekcija je naišlo na osudu jednog dijela korisnika interneta, a neki smatraju da je ta odluka bioskopa "uvreda za sve glumce i članove ekipe koji su radili na filmu".

Film Viktora Fleminga iz 1939, sa Vivijen Li i Klarkom Gejblom u glavnim ulogama, prati nasljednicu plantaže Skarlet O'Haru tokom i nakon Gradjanskog rata.

"Prohujalo sa vihorom" je osvojio 10 Oskara, a glumica Heti Mekdenijel je dobila tu nagradu za sporednu žensku ulogu i tako postala prva Afroamerikanka dobitnica najprestižnije filmske nagrade za ulogu robinje Memi.

Film je adaptacija romana američke spisateljice Margaret Mičel.