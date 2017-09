Venecija centar filmskog svijeta

VENECIJA - Otvaranje najstarijeg Međunarodnog filmskog festivala na svijetu obilježili su projekcija filma "Downsizing" i crveni tepih kojim su prošetale brojne poznate ličnosti iz svijeta filma.

Venecija je po 74. put postala središte svijeta, bar onog filmskog, i od srijede naveče postala domaćin nekim od najznačajnijih filmskih radnika današnjice, među kojima su već prvog dana bili Met Dejmon i njegova supruga Lućiana Baroso, model Izabel Fontana, a otvaranju festivala je prisustvovao i italijanski predsjednik Serđo Matarela.

Ostvarenje "Downsizing" ili "Smanjivanje" je sočna društvena satira u obliku naučne fantastike u kojoj Met Dejmon odlučuje da se smanji kako bi živio u izobilju i spasio planetu.

"Dopao mi se lik koji tumačim, njegov život je drugačiji od naših, ali možemo ipak da nađemo nešto zajedničko s njim. Na kraju, ovo je divan i optimističan film. Jedan novinar mi je rekao da je to Aleksandrov najoptimističniji film - to mnogo govori o njemu. U filmu postoji osjećaj da smo mi zajedno u tome, film šalje poruku punu nade u ovom, veoma podijeljenom svijetu", rekao je Dejmon.

Američki reditelj Aleksander Pejn, izvrstan analitičar ljudskih slabosti, ostvario je sigurno jedan od svojih najoriginalnijih filmova.

"Downsizing" je bajka o potrošačkom društvu, potrazi za srećom i o ugroženom životnom prostoru, kojim je zabavno započela "Mostra".

U filmu igra i dvostruki oskarovac Kristof Valc, i to srpskog plejboja po imenu Dušan.

Pejn je do sada dobio šest nominacija za "Oscara", a tu nagradu je osvojio dva puta, i to za najbolji scenario za filmove "Stranputica" i "Potomci".

U ovogodišnjem izdanju venecijanskog filmskog festivala za glavnu nagradu, "Zlatnog lava", takmiči se 21 film.

Osim filma kojim je počela ovogodišnja "Mostra", svi su komentarisali suprugu Meta Dejmona, a lijepa Argentinka, koja je s jednim od najbolje plaćenih glumaca u Holivudu u braku od 2005. godine, bila je prava senzacija u zavodljivoj crvenoj haljini, koja je fantastično naglasila njenu skladnu liniju.

Ipak, najviše pažnje fotografa privukli su modeli Izabel Gular i Izabeli Fontana, ne samo na zvaničnom otvaranju, već i u toku dana, kada su na vodi - i u njoj - neumorno pozirale, poslavši tako u svijet glamuroznu najavu 74. "Mostre", koja ove godine očekuje više zvijezda nego ikada.

Prve festivalske večeri održana je i projekcija filma "Niko, 1988" o pjevačici benda "Velvet Underground", koji se nadmeće u sporednom programu "Horizonti".

Do 9. septembra, do kada traje festival, biće prikazano ukupno 71 ostvarenje, od holivudskih blokbastera do dokumentaraca, kao što je djelo kineskog umjetnika Ai Viejvija o globalnoj izbjegličkoj krizi.

Među zvijezdama koje će se pojaviti na crvenom tepihu ove godine biće i Džordž Kluni, Džulijen Mur, Havijer Bardem, Penelope Kruz i Robert Redford.

Premalo žena

Žirijem festivala u Veneciji predsjedava američka glumica Anet Bening, koja je ocijenila da predstoji "dug put do postizanja jednakosti muškaraca i žena u filmskoj umjetnosti, iako izgleda da se stvari kreću u pozitivnom smjeru".

U zvaničnoj konkurenciji takmiči se pet američkih reditelja, četvorica Italijana, dvojica Britanaca, tri Francuza, te po jedan Meksikanac, Australijanac, Izraelac, Libanac, Japanac i dvoje Kineza, koji će predstaviti 21 film, među kojima je samo jedna žena - Kineskinja Vivian Kju.

Slabu zastupljenost žena na konferenciji za novinare komentarisala je Beningova, navodeći da predstoji "dug put do jednake zastupljenosti žena na filmskim festivalima, ali da vjeruje da se krećemo u pozitivnom smjeru".