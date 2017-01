Vrhunski filmski program na Svilenom putu Sarajevske zime

SARAJEVO - Filmski program ovogodišnjeg Internacionalnog festivala Sarajevo Sarajevska zima ponudiće ljubiteljima sedme umjetnosti filmove iz 33 zemlje svijeta od 14. do 28. februara.

U okviru ovog bogatog filmskog programa predstaviće se, između ostalog, ostvarenja iranske i japanske kinematografije te ciklus eksperimentalnih i kratkih dokumentarnih i dugometražnih filmova.

Publika će moći uživati u filmskim ostvarenjima kao Dokhtar u režiji Reza Mirkarimia, Tako blizu, a tako daleko Reza Mirkarimija, Gdje su moje cipele u režiji Kiumarsa Poorahmada, Ludi zamak Abolhasana Davoudia, Anđeli dolaze u paru Hameda Mohammadia. Gost Festivala je istaknuti reditelj i scenarista Reza Mirkamari.

Sedmica japanskog filma 2017. organizovana je u saradnji sa Ambasadom Japana u BiH od 24. do 28. februara u Kinu Meeting Point. Prvu projekciju će otvoriti Kazuja Ogava, ambasador Japana u BiH. U ovogodišnjoj filmskoj selekciji su se filmovi Maestro! u režiji Šotaroa Kobajašija, A Band Rabbit And A Boy u režiji Takujia Suzukia, Have A Song On Your Lips u režiji Taharoa Mikia, Abraxas u režiji Naokia Katoa te Key Of Life u režiji Kenjia Uchida.

Ciklus animiranih, kratkih, dugometražnih i dokumentarnih i eksperimentalnih filmova pripremljen je u saradnji sa AUG&HOM Media/Berlin i biće na Internacionalnom Univerzitetu Sarajevo, od 14. do 16. februara, najavljeno je iz Sarajevske zime.