Vudi Harelson u novim “Ratovima zvijezda”?

Nakon uloge mentora Ketnisa Everdina u franšizi “Igre gladi”, glumac Vudi Harelson mogao bi da pomaže još jednom slavnom liku na njegovom putovanju.

Iako su pregovori još u ranoj fazi, Harelson je prvi izbor za ulogu mentora Han Soloa u narednom filmu “Ratovi zvijezda”, kojeg glumi Alden Erenrajh. U filmu će glumiti Donald Glover i Emilija Klark, a režiju potpisuju Fil Lord i Kris Miler.

Producentkinje filma su Ketlin Kenedi i Alison Širmur, a snimanje bi trebalo da počne ovog mjeseca.

Harelson je prošle godine bio prilično zauzet. Glumio je u filmovima “Triple Nine”, “Now You See Me 2”, “LBJ” i “The Edge of Seventeen”, a ništa manje posla neće imati ni ove godine, s obzirom na njegove uloge u filmovima “The Glass Castle” “Wilson” i “War of the Planet of the Apes”.

Novi nastavak “Ratova zvijezda” premijerno bi trebalo da bude prikazan 25. maja 2018. godine.

(Cdm.me)