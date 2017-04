Zafranović: Testament o NDH koga se Hrvatska plaši

Reditelj Lordan Zafranović izjavio je da je da sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem pokušao da utiče na direktora HRT-a da prikažu njegov film "Testament" iz 1993. koji govori o Nezavisnoj državi Hrvatskoj (NDH), a da je kasnije razgovarao i sa bivšim hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem na početku njegovog mandata da se pusti taj film na televiziji.

"Nisam imao protiv ni da se napravi okrugli sto povodom istina koje film predstavlja. Ništa nije uspjelo", naveo je Zafranović za Politiku.

Zafranović je zbog ovog filma rađenog povodom suđenja ustaškom zločincu Andriji Artukoviću, morao da napusti Hrvatsku početkom 90-ih godina prošlog vijeka, podsjeća Politika.

Film je u petak prvi put zvanično prikazan u Beogradu, projekcijom u "Kinoteci", a Zafranović je tim povodom bio gost srpskog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

"Neko mi reče juče da bi možda, od samog filma, bilo zanimljivije govoriti o njegovom nastajanju i kasnije njegovom životu, jer je 'Testament' nastao u jednom burnom vremenu rata devedesetih i poslije imao neobičan put, s mnogo prikazivanja u cijelom svijetu, osim u Hrvatskoj i Srbiji", kazao je Zafranović u intervjuu za Politiku uoči beogradske projekcije filma.

On je naveo da je "taj film prvenstveno napravljen za hrvatsku publiku" s obzirom da on pripada tom narodu.

"Smatrao sam da je najvažnije da mlađa generacija shvati o čemu je tu riječ kada masovno, na stadionima dižu ruke u fašističkom pozdravu i kažu: 'Za dom spremni'. Smatrao sam da bi generaciju trebalo edukovati, da vide šta je to NDH i koja je to bila zločinačka tvorevina, koliko je bilo nesreća i užasa do današnjih dana. Na žalost nisam uspio", naveo je Zafranović.

On, na pitanje zašto u Hrvatskoj postoji toliki otpor, kaže da je to "zato što je u zemljama u kojima se desio strašan rat dnevna politika uvijek prioritet".

"Izbjegava se sve ono što bi, po njihovom mišljenju, moglo da izazove neke razdore", smatra reditelj.