Zbog krimi trilera Skorseze i Dikaprio šesti put zajedno

Omiljeni dvojac holivudske kinematografije, glumac Leonardo Dikaprio i režiser Martin Skorseze, 2018. godine radiće zajedno na još jednom filmskom ostvarenju.

Čuveni reditelj upravo završava film The Irishman (Irac), a za proljeće 2018. godine planira novi projekat sa starim saradnikom - Leonardom Dikapriom.

U pitanju je ostvarenje Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, kriminalističkom trileru baziranom na bestseleru Dejvida Grana.

Radnja filma je smještena u dvadesete godine prošlog vijeka i prikazuje niz ubistava pripadnika indijanskog naroda Osage u Oklahomi nakon što je na njihovoj zemlji otkrivena nafta. Bila je to jedna od prvih istraga Federalnog istražnog biroa (FBI).

„Život Indijanaca koji su živjeli u to vrijeme treba da bude rekonstruisan i nadamo se da ćemo početi rad na filmu u septembru, čim Skorseze završi Irca“, rekao je Dante Fereti koji je sa nagrađivanim rediteljem radio na devet filmova.

Ovo će biti šesti dugometražni igrani film za koji će Martin Skorseze angažovati svog najdražeg glumca za glavnu ulogu, a do sada su zajedno radili na filmovima Bande Njujorka, Avijatičar, Dvostruka igra, Zatvoreno ostrvo i Vuk s Volstrita. Takođe, Dikaprio (uz Roberta de Nira) igra u Skorsezeovom kratkom filmu Audicija (The Audition).

(rts.rs)