Zoran Galić, producent iz Banjaluke: Filmska karijera je bila pravi put

BANJALUKA - Mislim da za nekog ko dolazi iz Banjaluke, gdje filmska industrija nije najprimarnija stvar na svijetu, naprotiv, to predstavlja dokaz da je odabir filmske karijere bio pravi put, kazao je producent Zoran Galić, komentarišući to što mu je pripala čast da predstavlja BiH na jednom od programa ovogodišnjeg Kanskog filmskog festivala - "Producers on the Move".

Institucija EFP (European Film Promotion), čiji je član Udruženje filmskih radnika BiH, odabrala je 20 najperspektivnijih evropskih producenata, među kojima se našao i Galić.

Galić je jedan od najperspektivnijih producenata mlađe generacije u BiH i član je Udruženja filmskih radnika BiH, te direktor producentske kuće "VizArt". Producirao je i koproducirao nekoliko dugometražnih igranih filmova među kojima su i "32. decembar", "Motel Nana" i "Svi sjeverni gradovi".

U intervjuu za "Nezavisne" govori o prilici koja mu se pružila, ali i značaju koji njegovo učešće tamo može imati za film u BiH.

NN: Šta konkretno za film BiH znači činjenica da će imati predstavnika u programu "Producers on the Move" festivala u Kanu?

GALIĆ: Zemlje članice EFP programa predlažu producente za ovaj program, međutim ne budu svake godine izabrani. Veoma sam ponosan što sam ove godine dio ovako važnog programa na 70. Kanskom filmskom festivalu. Ovo je način da producenti imaju što bolju vidljivost, oni i njihovi projekti na Kanskom filmskom festivalu, što je inače problem na velikim filmskim smotrama. Često je teško da razaberete između desetina hiljada posjetilaca ko su načelno ozbiljni producenti, glumci. Prije svega to podrazumijeva veliku vidljivost u smislu da ljudi dobiju informaciju o nama kao grupi producenata na razne načine. Tu su plakati, posteri, brošure koji će se dijeliti onima koji dođu u Kan. Takođe, tu je i medijska prezentacija, svi ozbiljniji evropski i svjetski časopisi će da objave intervjue, i priprema za Kan će biti intenzivna, a tokom tih pet dana imamo sastanke kako jedni sa drugima, tako i sa ozbiljnim igračima u filmskoj industriji.

NN: Da li postoji mogućnost da neki od filmova na kojima ste radili ili na kojima radite bude prikazan pred producentima?

GALIĆ: Održavaju se sastanci na kojima vi predstavljate sebe i vi birate strategiju kako ćete to da uradite. Možete da prikažete dijelove nekih od filmova na kojem ste radili ili da prikažete brošure ili trejlere za filmove koje tek treba da snimate. Ono što ću ja da radim jeste kombinacija jednog i drugog. Postoje već stvari koje sam radio, a s druge strane pripremam dva dugometražna filma: igrani "Ark" Siniše Grabeža i dokumentarni "Zemlja" Marka Šipke, koji već snimamo. Ti sastanci u Kanu će doprinijeti ne samo vidljivosti, nego, nadam se, i koprodukcijama na ovim projektima.

NN: Kriteriji za učešće u ovom programu su visoki, koliko Vama, ne samo profesionalno, već i lično znači prilika koju ste dobili?

GALIĆ: Bavim se filmskom produkcijom 15 godina, a posljednje tri godine moj odnos sa filmom postao je sve čvršći i sve jači. Prije dvije i po godine sam bio dio jednog programa koji se zove "Ex Oriente" zajedno sa Markom Šipkom i filmom koji smo razvijali i to je bilo predivno iskustvo. Prošle godine sam bio polaznik EAVE programa, vjerovatno najbolje edukacije za filmske producente u Evropi. Ovo je sada logičan slijed događaja i moja mreža koja čini nekoliko stotina producenata iz čitavog svijeta će se dodatno proširiti. Ovo predstavlja veliku čast i dodatni vjetar u leđa.

NN: Pored svih prednosti koje će učešće na Kanu imati za Vas kao producenta, to može biti primjer i mladim ljudima koji završavaju umjetničke akademije da ipak ima nade za uspjeh.

GALIĆ: Pa jeste. Mada moram da kažem da sam ja vjerovatno jedini producent koji se specijalizirao za igrane i dokumentarne forme u Republici Srpskoj i žao mi je što je to tako i nadam se da će uskoro biti više ljudi koji će se opredijeliti da budu filmski producenti. Realno gledajući ovo nije prostor koji daje podršku. Mada se stvari sada malo pomjeraju i mislim da ukoliko kultura ne dođe na dnevni red i ukoliko ne budemo pričali o njoj biće sve teže i teže. Bez obzira na to koji ste fakultet završili, u jednom trenutku počnete da se bavite poslom koji vam donosi egzistenciju, počnete da radite ono od čega zarađujete. Ako kao društvo ne budemo počeli da se više brinemo o kulturi i o filmu svi ti ljudi koji završavaju Akademiju umjetnosti neće imati tako svijetlu perspektivu kao što bi imali da je drugačija situacija.