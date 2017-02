Aleksandar Hemon: Birao sam da budem most, a ne taraba

NJUJORK - Sarajevski pisac s adresom u Čikagu Aleksandar Hemon za usmenu istoriju o bosanskohercegovačkim izbjeglicama "How Did You Get Here?: Tales of Displacement" dobio je glavnu književnu nagradu američkog PEN centra, čija tradicija datira još od daleke 1963. godine.

U obrazloženju za nagradu, koja će laureatu biti uručena 27. marta tekuće godine u Njujorku, Andrej Solomon, predsjednik PEN centra Amerika, rekao je kako Hemonovo djelo u potpunosti odgovara onome što institucija na čijem je čelu propagira naspram globalne i nacionalnih politika kakve su trenutno na snazi u svijetu, a to je humanost u koherentnom dijalogu.

"Nastavljamo podržavati mjesto koje humanost ima u koherentnom dijalogu. Mnogi dobitnici ovogodišnjih nagrada istraživali su društvene teme koje su na vrhu naše nacionalne svijesti", stoji u saopštenju Solomona, koji je dodao kako je ovogodišnja PEN nagrada dodijeljena za izvrstan književni rad i različitost pisanja njihovih kreatora. Pored Hemona, priznanje američkog PEN-a dobila je i prozaistkinja Helen Ojejemi za debitantsku zbirku priča "What is Not Yours, Is Not Yours", dok će imena ostalih dobitnika biti poznata na dan dodjele nagrade.

Aleksandar Hemon, pisac, esejista, kolumnista i univerzitetski profesor, ovom nagradom potvrdio je još jednom koliku vrijednost njegovo djelo ima u savremenoj književnosti, koju ovaj pisac u svom slučaju ne veže ni za amarički, ni za bh. već za globalni diskurs. Pišući na engleskom i maternjem jeziku, razumljivo je, najčešća novinarska pitanja za ovog pisca jesu kako se snalazi i balansira između dvije kulture. Odgovor na ovo pitanje je tipičan hemonovski.

"Moja pozicija nije definisana nacionalnim kulturnim sistemima, koji vole da imaju čvrste i nepremostive granice. Ja sam između kultura, što nije prazan prostor, nego prostor preklapanja, gdje se dešavaju čudne i nepredvidive stvari, gdje se miješaju udaljena iskustva i stvaraju novi, fluidniji identiteti", riječi su Aleksandra Hemona dopunjene mišlju da njegova odgovornost nije odgovornost nacionalnog književnika, nego odgovornost javne ličnosti koja učestvuje u demokratskoj, nehijerarhijskoj razmjeni mišljenja i informacija.

"Kao profesionalni pisac mogu biti most između različitih kultura, dok bih kao nacionalni književnik bio samo taraba", kazao je ranije Hemon, koji od 1992. godine živi i stvara u Sjedinjenim Američkim Državama.