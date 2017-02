Bezazlena zamjena imenica ili mnogo veći marifetluk?

BANJALUKA, NIŠ - Nagrade su javne skele koje pisca pridržavaju za života. Kad-tad, oslabe i nestaju. Ostaje nezaštićeno djelo, i ništa više. Ovako, o književnim nagradama, piše pjesnik Nenad Grujičić i dodaje da se za nagrade ipak ne može reći da su nevažne, jer - one su specifični amblemi jednog vremena koji pokazuju kud je i kako tekao književni život jedne sredine. U našoj sredini, pak, poznata je anegdota da su književne nagrade kao ljubavnice i da najčešće pripadnu onima koji ih ne zaslužuju.

"Ima li tu pravde ili krivde, šta bi bilo da nije bilo, tek su neka od uobičajenih pitanja povodom nagrada, njihovih uzroka i posledica", postavlja stvari na čistac Grujičić. Danas pisanje znači - biznis, nastavlja Grujičićev mlađi kolega Branimir Kršić, posebno trgovanje nagradama. "Kao u Domanovićevoj 'Stradiji'. Mnoge stvari postavljene su naopako i sumnjive su. I, bez obzira koliko je dobro ovo što radim, ja sebe ne vidim u tom začaranom krugu", govori Kršić ograđujući se od lobiranja, marifetluka, klanova i mnogo toga negativnog što kod nas, samo po sebi, i gotovo po pravilu, donosi javni književni život. Najnoviji primjer pomene ovakvih devijantnih pojava vezan je za ime, inače, ugledne i jedne od najznačajnijih nagrada za poeziju kod Srba, nagrade "Branko Miljković". Iz užeg izbora Miljkovićeve nagrade, naime, istupio je pjesnik Miroslav Cera Mihailović. Kratko otvoreno pismo upućeno članovima žirija i Niškom kulturnom centru, organizatoru manifestacije "Dani Branka Miljkovića", u kojima je Mihailović naveo razloge istupanja prenosimo u cijelosti: "Nakon saznanja da se moja knjiga 'Pogled sa koca' po odluci žirija našla u užem izboru za nagradu 'Branko Miljković', obraćam vam se zahtevom da je izuzmete iz daljeg razmatranja kako bih članovima žirija makar malo olakšao rad, ničim okrnjio slavu, obradovao i učinio srećnim unapred javno samoproglašene Laureate i sve koji su na bilo koji način uključeni u razne marifetluke oko ove nagrade, ne želeći da na bilo koji način dajem legitimitet već prepoznatljivom maniru i pojavi poslednjih godina učestaloj u našem svakodnevnom književnom životu."

Ovakvo pisanje Cere Mihailovića podsjetilo nas je i na to šta o književnim nagradama misli pjesnik Boro Kapetanović. On kaže da najviše cijeni književnike koji nagrade odbijaju, malo manje one koji ih primaju rijetko i neredovno, a za ostale, u koje ubraja i sebe, Boro smatra da su lijepo vaspitani momci koji prije svega zbog lijepog kućnog vaspitanja nisu bili u stanju da odole.

"A kad su shvatili da se poseban može biti i na drugi način, već je bilo kasno. Kad ih dobiju, kulturno kažu: 'Hvala'", na sebi svojstven način misao o književnim nagradama završava Kapetanović. Da li je, stoga, Cera jedan od onih pjesnika koje Boro najviše cijeni - i nije toliko bitno za javnost. No, razlozi Cerinog istupanja iz užeg izbora za nagradu, koja je skoro duplo starija od pjesnika po kojem nosi ime u vrijeme svoje smrti, i te kako su bitni. Prije navedenog otvorenog pisma, pored Mihailovića u užem izboru za nagradu o kojoj je riječ, a čiji će laureat biti poznat krajem marta ili početkom aprila bili su pjesnici: Tanja Kragujević, Dragan Bošković, Radomir D. Mitrić, Dragan Radovančević, Marjan Čakarević, Anja Marković i Nenad Trajković.

Posljednji nabrojani pjesnik, kako saznajemo iz pouzdanih izvora, navodno je izjavio: "Za mene je veliki uspeh što sam laureat za nagradu 'Branko Miljković' i što sam u užem izboru sa pesnicima među kojima su…" Nespretna Trajkovićeva izjava data jednom vranjanskom portalu, što je Ceri bio direktni povod za istupanje, kako tvrdi naš izvor, jeste obična novinska greška. Umjesto riječi "laureat", u novinskom stupcu trebalo je da piše riječ "kandidat", što je kasnije i ispravljeno, no Cera nije povukao svoju odluku. Iako obje navedene, slučajno ili namjerno, zamijenjene riječi po morfologiji, odnosno svojoj vrsti, pripadaju zajedničkim imenicama, iz ovog slučaja, ispostavlja se, nikako nisu i ne mogu biti jednake.

Ko će biti 46. laureat jedne od najprestižnijih nagrada za pjesnike u Srbiji odlučiće žiri u sastavu: Tomislav Marinković, književnik, Dragana V. Todoreskov, književnvna kritičarka i Jelena S. Mladenović, doktorand filologije, a iz svoje odluke, po pjesnikovoj želji, svakako će izostaviti Miroslava Ceru Mihailovića. Da li je za tako nešto zaista kriva bezazlena "zamjena" imenica ili se radi o nekom mnogo većem marifetluku, ostaje nam da vidimo.