Deana Sailović: Aforizam je veoma moćno oružje

Koliko nas je puta spasao smisao za humor, koliko smo se puta nasmejali nečemu što uopšte nije smešno? Smeh nas je toliko puta održao i stoga možemo zaključiti da je naš region veoma plodno tle za satiru, kako za one koji je pišu, tako i za one koji vole da je čitaju, smatra Deana Sailović.

Ova aforističarka iz Srbije imaće promociju knjige "Žena i aforizam", čiji je priređivač 16. marta u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

Ona je i autor dvije knjige "Princeza na zrnu razuma" i "Elektronska ispovedaonica". Član je Udruženja književnika Beograda.

Aforizmi Sailovićeve su britke, autentične misli koje čitaoca nasmiju, ali i podstaknu da se zapita o nekim pojavama. Izazivaju upravo ono što i jeste poenta aforizma. Pred gostovanje u Banjaluci Sailovićeva u intervjuu za "Nezavisne" govori o ženama u aforizmu, temama o kojima piše, ali i o tome koliko je aforizam moćno oružje.

NN: Možete li za naše čitaoce otkriti šta donosi knjiga "Žena i aforizam" i upućuje li već i sam naslov na neku vrstu diskriminacije prema ženama u ovoj oblasti?

Sailović: Satira je odvajkada prećutno bila muška književna disciplina. Jednostavno, nežniji pol je nekako bio naklonjeniji drugim književnim formama. S obzirom na sveukupan način modernog života žene su daleko analitičnije nego ranije i sve je više pripadnica nežnijeg pola koje vole kratke ali jezgrovite i sažete misli. Da li su žene diskriminisane ili ne nije bila tema mog razmišljanja tokom rada na knjizi. Jednostavno sam želela da skrenem pažnju na aforizam iz ženskog ugla gledanja.

NN: Vaši aforizmi dotiču se tema kao što su religija, politika, djeca, školstvo... Kako Vam dolaze ideje i o kojim temama najlakše pišete?

Sailović: Moderna, urbana žena je majka, supruga, poslovna žena, dakle njen krug delovanja je daleko opsežniji nego ranije. Shodno tome raste i interesovanje za različite teme. Inspiracije ima na svakom ćošku, a ideje naviru u hodu, zapisujem ih na mobilni telefon ili diktiram u diktafon. Lično volim različite teme, gde pisanjem iskazujem svoje viđenje određenih pojava i situacija.

NN: Koliko je naš region uopšte plodonosan kada je ženski aforizam u pitanju i koliki je broj dama koje se ozbiljnije bave istim?

Sailović: U knjizi "Žena i aforizam" nalaze se aforizmi 20 autorki iz republika bivše Jugoslavije, ali to naravno nije konačan broj žena koje pišu aforizme. Zahvaljujući internetu danas je daleko lakše prezentovati svoje pisanje nego ranije dok su to činile samo određene novine. Od izlaska knjige otkrila sam bar desetak autorki, meni do tada nepoznatih, koje imaju mnogo toga da nam kažu.

NN: Kolika je moć aforizma danas i ima li je uopšte? Dopiru li ti opominjući redovi do onih do kojih bi trebalo?

Sailović: Dopiru, ali ne dotiču, nažalost. Aforizam je veoma moćno oružje jer je svojim kratkim sadržajem književna minijatura koja ima jasnu poruku. Začinjen cinizmom i ironijom, koji se prožimaju kroz slojeve aforizma, ispod fasade humora nalazi se poenta. Aforizam je buntovnik, koji formuliše anomalije društva, ljudi, sistema...

NN: Ko Vas nasmijava i koliko smo kao narod generalno duhoviti ili nas najviše karakteriše crni humor?

Sailović: Nema verovatno čoveka s ovih prostora koji u životu nije izrekao neki aforizam. Simptomatičan je i sve veći broj posetilaca na nastupima gde se čita satira. Što je aforizam životniji - to je lakša identifikacija s njim.

"Ceo život živim na buretu baruta, zato sam ovakva bomba."

"Na poslu sam kao inventar. Samo čekam da me otpišu."

"To što su nam potonule sve lađe ne demorališe flotu državnog vrha. I dalje nas veslaju."

"Kad bih ćutala kao zalivena, možda bih se i utopila u sredini."

"Zakon jačega je mnoge slabiće doveo na vlast."

"Političar je najfotogeničniji kad ispadne iz kadra."