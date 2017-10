Goran Pilipović za "Nezavisne": Poezija nije slaganje simbola na simbol

NIŠ, BANJALUKA - Iako sam oduvijek bio zaljubljenik u poeziju, bavio sam se arhitekturom. Egzistencijalne stvari tjeraju vas da radite nešto od čega se živi, a onda ono što volite. Nakon što sam ovo prvo riješio, drugo mi se kao velika ljubav vratilo. Ovako je za "Nezavisne" po povratku iz Niša počeo priču Goran Pilipović, banjalučki arhitekta, pjesnik i autor knjige "Lenin jedrenjak".

Pilipoviću su proteklog vikenda u gradu na Nišavi na "Miljkovićevim danima poezije" uručena dva priznanja - povelja "Branko Miljković" i statueta "Car Konstantin", a razlog za nagrade bila je njegova pjesma "Čovjek i put", koja se našla među najboljim na međunarodnom konkursu "Između dva sveta 2017".

Inače, na konkursu, organizovanom u čast velikog srpskog pjesnika Branka Miljkovića, učestvovalo je 468 autora sa čak 1.200 pjesničkih radova. Najbolji radovi, ukupno njih 96, među kojima je i Pilipovićev rad, našli su se u ovogodišnjem zborniku "Miljkovićevih dana poezije". Takođe, iz Republike Srpske u zborniku su objavljeni i radovi pjesnika Borisa Đerema iz Istočnog Sarajeva, Sonje Radulović iz Doboja i Dragice Grbić iz Višegrada.

"Ovaj tradicionalni konkurs povodom pjesničkih dana posvećenih pjesniku koji je označio drugu polovinu 20. vijeka za nas iz Republike Srpske posebno je značajan. Redovno pratim književnu scenu kod nas i mogu da kažem da se ovdje vrlo rijetko raspisuju pjesnički konkursi i da se na svim pjesničkim manifestacijama pojavljuju manje-više ista imena", kazao je Pilipović, vjerujući da književna scena u Srbiji otvara veće mogućnosti nego ova u RS i BiH.

To potvrđuje i činjenica da je Pilipović u posljednje dvije godine objavljivan u više zbornika savremene poezije, a osvojio je nagrade na konkursima "Književnih vertikala", Udruženja književnika Beograda, zatim "Panonskog galeba" s Palića, Udruženja književnika Subotice, "Jutra nad Ozrenom", Kulturnog udruženja Sokobanje iz Srbije, "Šumadijskih metafora" iz Mladenovca (Srbija) te Kulturnog udruženja iz Odžaka u BiH.

"S obzirom na to da sam po profesiji arhitekta, principe arhitektonske kompozicije, inače univerzalne principe umjetnosti uopšte, transponujem u poetske slike, koje govore o ljubavi, prijateljstvu, putokazima", ističe Pilipović, otkrivajući da osim poezije piše i esejistiku. Sve što piše, dodao je on, vezano je za život i to je na tragu Tagorea i istočnjačke filozofije, od koje možemo mnogo da naučimo.

"Inače, moj pristup poeziji je da ona nije slaganje simbola na simbol, nego da bi trebalo da bude realna, razumljiva, čitljiva. Naravno, govorim o sopstvenom ukusu kojim se rukovodim i tokom pisanja", kazao je Pilipović, koji trenutno sprema drugu knjigu poezije i prvu knjigu esejistike.