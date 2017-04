Grujičić u slavu poezije i Gajka

MODRIČA - U okviru "Gajkovog pjesničkog proljeća 2017" knjiga duhovne poezije "Nadisati se duše" Nenada Grujičića biće promovisana večeras s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru Modriča, koji je, pored porodice Popović iz Dugog Polja, i izdavač ovog djela.

Knjiga je štampana kao vid nagrade "Gajkov pjesnički šešir", koju je Grujičić dobio na prošlogodišnjem "Gajkovom pjesničkom proljeću" za knjigu pjesama "Svetlica". Nagrada i manifestacija čuvaju uspomenu na pjesnika Zdravka Popovića Gajka.

"On je bio uzvišeni tip boema, koji je živeo za poeziju, pa je time sve nas, druge pesnike prijatelje, podučavao i opominjao šta je to autentična žrtva za pesmu i pevanje. Pesnici se pokatkad u svojoj inerciji i sujeti zanesu i zaborave iskonski koren svoga poslanja. Bez blagotvorne sile romantizma nemoguće je oplemenjivati svakodnevni jezik u nameri da on bude pesma", kazao je Grujičić, najavljujući da odlazak u Modriču doživljava kao svojevrsno hodočašće u slavu poezije i čudesnog pjesnika Zdravka Popovića Gajka. Od njega smo mogli naučiti, dodao je Grujičić, koliko je značajno da pjesnik naizust govori svoje pjesme.

"Time je kontakt s publikom prirodniji, bliži i jači, takvim pesnicima publika više veruje. Gajko je govorio i pesme drugih pesnika napamet. Pamtićemo ga kao divno čudo srpske pesničke scene, ali i celog regiona", zaključio je Grujičić.