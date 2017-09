Knjiga kratkih priča promovisana u NUB RS

BANJALUKA - Poluprazne sale, zijevanje starih, buljenje u telefone mladih i nelagodni osjećaj zbog autora koji predstavlja svoje djelo jer se nije odazvao veći broj sugrađana, uobičajena je atmosfera na književnim večerima, čiji je kontinuitet u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske (NUB RS) u utorak uveče prekinula promocija knjige "Priče iz komšiluka".

Da na predstavljanju jedne knjige može da bude dupke puna sala dokazale su kolege iz novinske redakcije "Mondo BiH". Oni su u aprilu ove godine raspisali konkurs za kratku priču, a žiri u sastavu Berislav Blagojević, Boris Maksimović i Siniša Stanić odabrao je 20 najboljih koje su se našle u knjizi. To su priče o svakodnevici, komšijama maherima, slavskim sarmama, mlakim supama i legendarnim profesorima, uglavnom do sada neafirmisanih autora. Da li su upravo te komšije, profesori i rodbina pisaca zastupljenih u knjizi napunili salu na promociji "Priča iz komšiluka" ili je riječ o kritičnoj masi okupljenoj oko književnosti, to sada nije bitno. Ono što je bitno jeste osjećaj da pisana riječ ni u kom slučaju nije izgubila na značaju, što su dokazala, kako je konstatovao žiri, nova imena koja bi u budućnosti mogla da postanu veoma značajna i zvučna u našoj književnosti. Prva tri mjesta na konkursu osvojili su Dragan Ostić, Jorgovanka Tartuf i Amela Hajdarević, a među koricama knjige našle su se i priče Vanje Šušnjar-Čanković, Dijane Vrhovac, Sanjina Štrpca i drugih. Između ostalih, tu se našla i "Ana ili priča o vremenu" Jelene Zlatinić, urednice "Nezavisnih novina".

"Lijepo je vidjeti svoje ime među koricama neke knjige, a taj takmičarski momenat koji krasi ovo, možda fizički malo, ali, vjerujem, za sve autore izabranih priča i te kako veliko djelo, dodatno doprinosi tome da je zaista čast biti dio 'Priča iz komšiluka'. Svi mi nosimo u sebi poneku takvu priču, a svakom mladom autoru ili onome ko, poput mene, prosto voli da piše, dobiti mogućnost da ona nastavi da živi i van neke išarane sveske ili foldera u vlastitom kompjuteru je istinsko zadovoljstvo i podstrek. Naposlijetku, raduju me ovakvi konkursi, jer smatram da mogu izroditi neko novo književno ime", kazala je Zlatinićeva.

Upravo takvo novo ime pomoću jednog sličnog konkursa prije više od jedne decenije postao je Berislav Blagojević, predsjednik žirija "Priča iz komšiluka" i zvanično pisac najbolje knjige u Republici Srpskoj za prošlu godinu.

"Prije desetak godina Ernest Zavila i Voki Erceg su raspisali jedan sličan konkurs i radili jednu sličnu knjigu, u kojoj se našla moja priča. Sjećam se koliko sam bio srećan i ponosan što je upravo moja priča ušla u tu zbirku. Meni je to tada mnogo značilo. Stoga sam pretpostavio da će se ljudi koji su sad u nekim počecima eventualne književne karijere rado odazvati na ovakav konkurs. Međutim, nisam očekivao da će se javiti toliki broj kvalitetnih autora", kazao je Blagojević, ističući da je bilo i autora čije priče nisu zadovoljile željeni kvalitet, ali je svakako veći broj onih koji na opšte iznenađenje žirija pišu odlično. Svi koji žele priče mogu pročitati na portalu "Mondo BiH", a među koricama iste su se našle zahvaljujući "Imprimaturu", novoosnovanoj izdavačkoj kući Borisa Maksimovića.