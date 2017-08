Knjige koje hvale domaći književnici

BANJALUKA - Za knjige je, čini se, sve manje vremena, pa je čitanje umjesto uobičajena praksa postalo uspjeh.

U jeku godišnjih odmora neopterećeni poslom, ekranima mobilnih telefona, televizijom i internetom, ljudi su na čitalačkom planu "uspješniji" nego inače. No, čita se sve i svja.

Kako mobilna telefonija, tako i književnost vrvi od hiperprodukcije i marketinških pošasti. Samim tim i nova literatura, ako govorimo o čitalačkoj publici čija profesija nije vezana za književnost, treba preporuku.

Ovog puta po jednu knjigu iz domena novije književnosti preporučili su nam ovdašnji književnici, koji iza sebe imaju uspješna i poetska i prozna ostvarenja.

Tanja Stupar-Trifunović:

"Moja genijalna prijateljica" Elene Ferante

Zašto Elena Ferante? Zato što piše interesantno i pametno, zato što u knjizi "Moja genijalna prijateljica" slika društvo u Italiji poslije Drugog svjetskog rata i krizu kroz koju je prolazilo i načine na koje su se pojedinci nosili ili se nisu znali nositi sa teretom ratne prošlosti, pa je interesantno napraviti paralele s onim što mi danas živimo.

U fokusu romana su dvije najbolje prijateljice i njihov kompleksan odnos jer se i kroz njih i njihov odnos reflektuje surovo okruženje u kojem odrastaju čineći da često i njihove međusobne igre bivaju surove.

Može se reći da je to jedan od onih romana koje ćete, ako ih krenete čitati, ''progutati'' u par dana iako je obiman.

Radomir D. Mitrić:

"Toni Pagoda i njegovi prijatelji" Paola Sorentina

Pojedini izvori radosti su nestalni, ponavlja često Paolo Sorentino. Mladost iščezava, seks je precenjen, a prijateljstvo i smeh su, s druge strane, potcenjeni. Zato se on njima vraća ovom zbirkom pripovedaka. Vraća se s neodoljivim vodičem i tumačem. To je nezaboravni Toni Pagoda, propali pevač italijanske kancone, junak romana "Svi su u pravu", koji kroz trinaest priča krči put posut nostalgijom. Čini to pronicljivo, urnebesno duhovito, oporo a setno, s namerom da stigne do izvorišta smeha i prijateljstva. Toni je ostario, ali nije ostao bez stila. Naprotiv. Majstorski izaziva suze, čas od smeha čas od tuge, pripovedajući o sujeti, gluposti, televizijskoj, muzičkoj, a posebno političkoj estradi, o slabostima, ljubavi, drugovima i naposletku o mami.

Aleksandra Marilović:

"Sitničarnica 'Kod srećne ruke'" Gorana Petrovića

Može li roman biti mjesto sastanaka? Definitivno može! Goran Petrović, naš savremenik, putovali vi ili ne ovog ljeta pokazaće vam svoj vrtoglavi i magični svijet ukoliko samo učinite jednu prostu stvar uzmete knjigu "Sitničarnica 'Kod srećne ruke'", spakujete ono najnužnije i krenete u potpuno drugačiju avanturu. Znajte, ovo nije obična knjiga. Ovo je geografija koja ukršta paralelne svjetove, upoznaje nepoznate čitaoce, prepliće vremena, a misteriozni gospodin Anastas Branica nesebično će vam ustupiti svoju papirnatu zadužbinu, koja kao zaseban roman niče iz ove Petrovićeve knjige pružajući utočište svakom čitaocu koji odluči da ovdje potraži svoj zabran od ljetnjih vrućina.

Ukoliko me neko odluči potražiti, srešćemo se ponovo u Petrovićevoj knjizi. Vršljam po policama njegove "Sitničarnice" tražeći da kupim djetinji sjaj u očima i kartu za lađu koja prevozi radoznalost, zatim sjemena mašte i jedan žuti suncobran. Ali, to nema cijenu.

Danijel Gatarić:

"Vrijeme koje se udaljava" Mirka Kovača

Mirkovi počeci, introspekcija "poslednjeg velikog pisca velike potonule Jugoslavije". Svjedok jednog vremena, ako takvo što možemo pouzdano izjaviti kad je vrijeme u pitanju.

Romani su zapravo nedovršeni memoari pomenutog gospara. Interesantan i smion pogled na komunizam u Jugoslaviji i stvaranja pod plaštom ideologije koja je bila represivna. Možemo, ali i ne moramo se naći u čudu kada vidimo da se neke stvari nisu promijenile. U romanu su vješto prikazana prijateljstva među umjetnicima, od njegovog rada na scenarijima "Lisice" do pisanja kolumni za "Književne novine", "Politiku"...