Književnica zatvorila dobojsku ulicu

DOBOJ - Mirjana Bobić-Mojsilović, beogradska novinarka, slikarka i književnica, zatvorila je u četvrtak uveče Vidovdansku ulicu u Doboju, ali ne zbog počinjenog saobraćajnog prekršaja, nego zbog promocije svog novog romana "Tvoj anđeo čuvar".

Naime, Narodna biblioteka došla je na ideju da promociju organizuje na otvorenom, pa je za te potrebe pribavljena saglasnost nadležnih organa i stolice su bile postavljene na ulici ispred ove ustanove.

"To je stvarno i mene šokiralo, nisu nam dali da prođemo. Pa, to je divna stvar u ovom gradu, jako je mali, ali se uvek negovala kultura i to je fantastično. A, lepo je veče, i baš je dobra ideja da su stolice stavljene nasred ulice. Prema tome, ja ću se potruditi da se niko ne pokaje zbog toga što je zatvorio ulicu zbog mene", rekla je pred početak promocije Bobić-Mojsilovićeva.

Puno zahtjevnije je bilo organizovati promociju na otvorenom, kaže Slavica Gostimirović, direktor Narodne biblioteke, koja je nakon poplave 2014. godine uz pomoć donatora rekonstruisala i dogradila objekat.

"Pisali smo zahtjev Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove da odobre, a onda i policiji da se zatvori ta ulica, ali prosto smo morali to da odradimo da bi što više ljudi koji su zainteresovani moglo da dođe da uživa u toj lijepoj pisanoj riječi", pojasnila je Gostimirovićeva.

Bobić-Mojsilovićeva je osim novog romana promovisala i novo izdanje djela "Dnevnik srpske domaćice", koji je nakon 17 godina ponovo bestseler, a dobojsku publiku je oduševila i recitovanjem svojih stihova.

Ovo je bilo njeno treće gostovanje u Doboju, u koji je ranije dolazila kao autor dvije predstave, "Suze su OK" i "Pozovi M radi užitka", koje su igrane na sceni Centra za kulturu i obrazovanje.

"Gde god da putujem i gdje god da govorim, najmanje govorim o svojim knjigama, a govorim uvek o značaju čitanja, o značaju biblioteke, o knjigama jer mislim da su knjige najlepši, najbolji, najdelotvorniji i najjeftiniji način da popravimo vlastite živote bez obzira na to da li ih samo čitamo ili ih pišemo", kaže književnica.

Uz muzičku podršku ona je publici između ostalog ispričala i dosjetke iz života, te im na kraju jednočasovnog druženja preporučila da obavezno tokom godišnjih odmora pročitaju njen roman "Tvoj anđeo čuvar".

"Zato što je to roman koji se bavi temom kojom se do sada niko nije bavio kod nas, a tema je psihičko zlostavljanje, a svi smo izloženi tom zlostavljanju", navela je Bobić-Mojsilovićeva.