Knjižne fondove obogaćuju nabavke, ali i čitaoci

BANJALUKA - Da je svaka knjiga zlata vrijedna najbolje znaju oni koji neumorno upijaju pisane redove i na taj način stiču nova znanja. Novi naslovi se danas vrlo lako mogu nabaviti u knjižarama, međutim često nisu pristupačni za većinu građana i iz tog razloga po iste odlaze u gradske biblioteke.

O tome koliko se često obnavlja knjižni fond biblioteka u manjim gradovima u Republici Srpskoj i kolike budžete imaju za nabavku novih naslova govorili su za "Nezavisne" direktori nekoliko biblioteka.

Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" iz Prijedora iz budžeta grada dobija sredstva za nabavku novih knjiga, ali ista ta sredstva, prema riječima Mare Ećim, direktorice biblioteke, koriste i za nabavku osnovnih sredstava za rad.

"Nama su, dakle, sva osnovna sredstva na tom budžetu, tako da kada se pokvari računar, štampač, nove nabavljamo novcem iz tog budžeta tako da nam to automatski smanjuje sredstva za nabavku novih knjiga", kazala je Ećimova.

Dodala je da nove naslove nabavljaju osluškujući potrebe čitalaca, ali i aktuelnu produkciju, a tu je i obavezni primjerak koji dobijaju od domaćih autora. Ećimova je pojasnila da je kod njih konstantno raspisano obavještenje da prikupljaju knjige koje ne trebaju građanima, te i na taj način obnavljaju knjižni fond.

"Svojevremeno je i Ministarstvo prosvjete i kulture RS izdvajalo sredstva za nabavku novih knjiga u bibliotekama, međutim to više nije praksa. Mi smo generalno zadovoljni uplivom nove literature u naš fond, ali naravno to uvijek može više", rekla je ona. Dodala je da su oni na neki način limitirani i prostorom s obzirom na to da već 30. godinu dočekuju u Muzeju Kozare.

I u Narodnoj biblioteci u Kotor Varošu nabavka knjiga se vrši kupovinom ili poklonom od raznih donatora, uključujući i obavezni primjerak koji im poklanjaju domaći autori za Zavičajnu zbirku.

"Mi smo ove godine četiri puta nabavljali knjige, uključujući kupovinu na Međunarodnom sajmu knjiga u Banjaluci, gdje smo kupili 157 naslova, a ukupno smo do septembra nabavili 214 novih naslova. Planiramo do kraja godine nabaviti još određen broj knjiga", kazala je Bojana Vasić, direktorica Biblioteke u Kotor Varošu.

Dodala je da im najčešće knjige poklanjaju vjerni čitaoci, ljudi koji jednostavno vole knjige do te mjere da dragim ljudima poklanjaju učlanjenje u biblioteku umjesto nekog drugog poklona.

U Narodnoj biblioteci "Branko Radičević" u Derventi vode računa da prilikom nabavke novih naslova prvo zadovolje potrebe za lektirama, a u budžetu za nabavku knjiga imaju 10.000 KM.

Mirjana Plisnić, direktorica tamošnje biblioteke, potvrdila je da vode računa o tome šta su želje i potrebe čitalaca, tako da knjige kupuju preko lokalne knjižare ili na sajmovima knjige, a plaćanje se vrši žiralno.

"Svakodnevno nam ljudi donose i poklanjaju knjige, tako da smo za prvih šest mjeseci dobili 160 naslova, a kupili smo 240 novih", rekla je ona.

Direktorica Narodne biblioteke u Kozarskoj Dubici Danijela Balaban potvrdila je da i njihova, baš kao i biblioteke u drugim mjestima, dobija određeni iznos novca za nabavku knjiga od opštine.

"Knjige nabavljamo u tri navrata i to 30. marta povodom Dana biblioteke, a potom na sajmovima knjige u Banjaluci i Beogradu. Nastojimo prije svega da zadovoljimo potrebe najmlađih, jer ako ih ne privučete nekim interesantnim naslovima oni neće ni zavoljeti čitanje", smatra Balabanova i dodaje da kada ne mogu nabaviti nove naslove nastoje organizovati neki književni događaj.