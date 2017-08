Do prve zasebno objavljene "Kočićeve bibliografije" ("Sajnos", Novi Sad, 2012), pisca ovih reči, bibliografi ne beleže da je Petar Kočić prevodilac, na što ukazuje njegov prevod "Basne/Bajke" Maksima Gorkog ("Bosanska vila", 30. jul 1913, br. 13/14), iako je ranije napomenuto da je Kočić preveo "jednu stvar" ovog pisca (Zora Vulović, u napomenama koje prate njeno priređivanje "Celokupnih dela Petra Kočića", 1932).

Tu njenu neodređenu napomenu, mestom i vremenom, utvrđuju Todor Kruševac (u predgovoru Kočićevim "Sabranim djelima", 1967) i Živojin P. Jovanović ("Braničevo", mart/juni 1967, sv. 2/3) i niko više. Ovo delo Maksima Gorkog Kočić je mogao da prevede sa ruskog ili sa nemačkog jezika: na ruskom objavljeno je u časopisu "Запросы жизни" (8. jun 1912, br. 23), a na nemačkom u Berlinu 1913 (J. Badyschnikow Verlag). Ipak, pre će biti da ga je Kočić preveo sa ruskog originala, čiji je "žalobitni" i čežnjivi ton dočekala njegova otvorena i saosećajna duša.

Unutarnje ozvučenje ovog dela je od neke neizrecive tragike i od surovosti tla, teškog života ljudi, od patrijarhalnog zazora i ponosa u ljubavi, od samopresude ukoliko se ona izneveri, nežalne spremnosti da se, u ime časti, skoči u nepovrat. Takvo ozvučenje srodno je ozvučenju Kočićevih lirskih proza, u celini ili u njihovim delovima. Iz njega, kao i iz Kočićevih proza, veje opor život i oskudnost, ukazuje se surov ambijent i zlosreća ljudi, njihova sirovost i surovost, duboko ukorenjeno osećanje da je, u ime odbrane života, časti i ljubavi, sve dozvoljeno i pravedno. Pa ako se neko ogreši o normu tradicije, posebno ljubavne, taj mora da strada, kao što to biva u antičkoj drami.

Iznete pojedinosti u dosluhu su sa plahovitim temperamentom Kočićevih likova, onih koji su zavetovani na čekanje i vernost u ljubavi, ali i sa onim koji su iznevereni u ljubavi, kao, recimo, Mračajski proto, koji se otuđuje od ljudi koji su ga povredili u ljubavi i osvećuje im se na svoj samopatni i humornotragični način.

Takve pojedinosti su i u središtu prevedene "Basne/Bajke" Maksima Gorkog. Mračajski proto ubija psa, koji ga je izneverio u odanosti i ljubavi, iz sličnih razloga su i plahovite razrešnice i u ovoj pripoveci Maksima Gorkog. I Kočić se, kad je o ljubavi reč, slično određuje, što se vidi iz jednog njegovog pisma Milki Vukmanović (Beč, 25. maj 1901): "Pitaš me šta bih učinio da si se slučajno za drugog udala? Ja bih te oteo, a kad ne bi htjela ići sa mnom, ja bih te ubio, pa onda sam sebe." To bi se iz današnje vizure, kako je primećeno, moglo smatrati bolesnim i suludim.

Takav Kočićev "izraz" i stav prema ljubavi, korespondira sa onim u "Basni/Bajci". Davno je rečeno da "u ljubavi nema varke". Taj opštevažeći princip poštovalo je Kočićevo vreme, kao i Kočić. On je naglašen i u "Basni/Bajci" Maksima Gorkog ("Kad se voli, nema ni oca ni matere, ima samo ljubav, jedina koja vječno živi, i oni koji je ukaljaju, bilo žene bilo ljudi, neka budu prokleti na neplodnost, na strahovite bolesti i na mučnu smrt..."). Iz tih reči rezonira sama patrijarhalna moralnost bliska Kočiću, koja ga je verovatno i podstakla da prevede ovo delo Maksima Gorkog i približi ga našem čitaocu.

Nekoliko decenija posle Kočićevog prevoda "Basne/Bajke" Maksima Gorkog usledio je prevod ovog dela pesnika Gustava Krkleca. Ovo delo se našlo među "Bajkama iz Italije", a u okviru "Dela Maksima Gorkog" (Beograd Zagreb, 1948). Ne nalazimo da je još neko prevodio na srpski jezik ovo delo Gorkog, pa nas stoga zanima kako izgledaju ta dva prevoda i koji je kvalitetniji. Da bismo to utvrdili, izdvojićemo jedan broj delova iz originala "Basne/Bajke" i uporediti kako su oni prevedeni. To nas je, unapred rečeno, dovelo do spoznaje da je Kočićev prevod slobodniji od prevoda Gustava Krkleca, i kvalitetniji. On je u tonalnom, leksičkom i sintaksičkom pogledu arhaičniji, što određuje upotreba imperfekta i perfekta umesto pripovedačkog prezenta. Sa druge strane, to arhaično ozvučenje Kočićevog prevoda u saglasju je sa "bajkovitim" ozvučenjem originala. Istina, ne baš uvek i dosledno, posebno kada je reč o prevodu završnog dela originala.

Gustav Krklec je prevodeći sledio "u stopu" original. Takvim sledom, njegov prevod je u većoj meri lišen draži poetskog, što se ne bi očekivalo od Krkleca pesnika. Samo u završnom delu, u kome se odjavljuje priča jednog Kalabrijca (u stvari, Maksima Gorkog), njegov prevod je nešto bolji od Kočićevog. U celini gledano, Kočićev prevod je umnogome nadahnutiji, saživljeniji i ekspresivniji, u šta će se čitalac uveriti već i na osnovu ovde predočenih delova iz originala i njihovih prevoda. Te delove smo izdvojili iz uvodnog, središnjeg i završnog dela originala.

(1)

Orig.: "Eсли жизнь стала такова, что человек uже не находит куска хлеба на земле, удобeннoй костями его предков, не находит i, гонимый нуждoю уезжает скрепя сердце на юг Aмерики, за тридцаtь дней пути от родины своeй, если жизнь такова, что вы хотите от человека?"

Kočić: "Kad se život tako razvije da čovjek ne nalazi svoj nasušni hljeb na svojoj rodnoj grudi, koja je zasijana kostima njegovih predaka, on se u nuždi i sa ranjivim srcem iseljava u Južnu Ameriku, trideset dana daleko od njegove otadžbine. Kad s čovjekom tako daleko dođe, šta se onda od njega može tražiti?"

Krklec: "Kad je život postao već takav da čovjek više ne može naći ni komadića hljeba na zemlji, nagnojenoj kostima njegovih predaka, kad ni to ne može naći, te gonjen nevoljom teška srca odlazi u Južnu Ameriku, trideset dana putovanja od domovine, kad je život takav, šta biste onda htjeli od čovjeka?"

Bez obzira na to što je Krklec pesnik, Kočić je u ovom segmentu "tugaljiviji", poetskiji, čemu doprinosi biblijskopoetska fraza i same lekseme jačeg emotivnog naboja (nasušni hljeb, ranjivim srcem, i sl.). I jedan i drugi prevodilac mogli su "скрепя сердце" da prevedu sintagmom "sa bolom u duši", koja nam se čini emotivno još bliža ruskom originalu.

(2)

"Я беру женщину, чтоб иметьот ee и моей любови ребека, б kотором должны жить мы oбa, oна и я! Когда любишь нет oтца, нет матери , eсть толькo любовь, да живет она вечно! A те, кто грянит ee, женщны i мужчинnы, да будут прокляты проклятием бесплодия, болезней страшных i мучительной смерти..."

Kočić: "Ja uzimam ženu da od njene i moje ljubavi imamo dijete u kome nas oboje mora da živi, ona i ja! Kad se voli, nema ni oca ni matere, ima samo ljubav, jedina koja vječno živi, i oni, koji je uprljaju, bilo žene bilo ljudi, neka budu prokleti na neplodnost, na strahovite bolesti i na mučnu smrt..."

Krklec: "Ja se ženim da bi se iz moje i njene ljubavi rodilo dijete, u kojem treba da živimo nas oboje, ona i ja! Kad čovjek ljubi ne postoji više ni otac ni mati, postoji samo ljubav da živi vječno! A one koji je prljaju pa bile to žene ili muškarci neka stigne prokletstvo besplodnosti, strašnih bolesti i teške smrti..."

U odnosu na original, primetna je Kočićeva opravdana izražajna redukcija, traženje i nalaženje podesnog izraza, što doprinosi pitkosti, lakoći izraza, što se lako uočava ako se uporede prevodi originala:

(3)

Orig.: "A б конце концов, дорогне синьoры, надо сказать что человек должен расти, плодиться там, где его посеял господь,где его любит земля i женщина...“

Kočić: "I na kraju neka bude još rečeno, dragi sinjori, čovjek mora tamo rasti i dizati se, gdje ga je Bog stvorio gdje on ljubav zemlje i žene uživa..."

Krklec: "A na kraju krajeva moram reći, dragi moji sinjori, da čovjek treba da raste i da se plodi tamo gdje ga je posijao Gospod, gdje ga vole zemlja i žena..."

Već smo napomenuli da je u Kočićevom prevodu oslabljen "bajkoviti" ton na mestu s koga je odjavljena "Basna/Bajka", i to sažimanjem početka fraze originala ("A б конце концов..."), ali je on potom izdignut u slobodnu i poetizovanu apoftegnu u završnom delu fraze, kojom nadilazi silazni ton kojim Krklec odjavljuje svoj prevod.

Na kraju, napomenimo i to da Kočićev prevod "Basne/Bajke" Maksima Gorkog nije "jedan od posljednjih Kočićevih tekstova", kako napominje Todor Kruševac, poslednji Kočićev objavljeni tekst je "Nova knjiga Maksima Gorkog", koji je objavljen iste 1913. godine kada i Kočićevog prevod "Basne/Bajke", ali u narednom dvobroju "Bosanske vile" (sv. 15/16). Sa druge strane, kada je reč o poslednjim tekstovima iz Kočićeve zaostavštine, onda su to dva njegova zapisa: zapis "O Bosni" (Vidi: "Politika", 6. avgust 1977) i "Zapis iz Crne kuće" (Vidi: "Politika", 15. septembar 1977), koja su nastala 1913. ili 1914. godine, kada je Kočić već bio teško bolestan. (Imajući to na umu, pored ostalih razloga, teško nam je da prihvatimo da je nedavno "otkriveni" rukopis "Sudanije", komedije u četiri čina iz "navodne" 1915. godine, stariji od njih, kao i to da je on, "grafološkom" tvrdnjom, Kočićev.) Oba zapisa su unesena u našu pomenutu "Kočićevu bibliografiju" (str. 562565), u kojoj je, u posebnom delu, naznačeno da je Kočić prevodilac i tako je otklonjen propust prema njegovoj autorskoj bibliografiji.

Bilješka o autoru

Jovan N. Ivanović (Donji Čaglić, Pakrac 15. maj 1941) pjesnik, esejista, kritičar, književni istoričar, prozaista, antologičar i bibliograf. Magistrirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu tezom o pjesničkom djelu Vladimira Popovića. Objavio je nekoliko zbirki poezije ("Laste sve dalje", "Ozimlje svete mi gore", "Kormilar praznog broda"), tri izdanja poeme poliptihon "Moj otac nije i jeste živ", dvije knjige književnih ogleda i razmatranja ("Ovidljavanja", dva izdanja i "Nova ovidljavanja"), nekoliko književnih studija ("Pjesničko djelo Vladimira Popovića", "Poetičko i poezija u Selimovićevoj 'Tvrđavi'", "Malaparte Vladimira Popovića", "Priređivanje Kočića obmane i promašaji", "Teodor Pavlović: studija i hrestomatija"). Priredio je knjige i antologije (Vladimir Popović: "Lidia Sorelli", "Petar Kočić u paralelama", hrestomatija, "Otac moj: antologija pesama o ocu srpskih pesnika rođenih u 20. veku" i "Mala antologija pesama Serbskog letopisa Teodora Pavlovića"). Objavio je "Kočićevu bibliografiju" (4. knjiga: "Sabrana djela Petra Kočića", 2002) i njeno prvo samostalno, prošireno i izmijenjeno izdanje (2012). Živi i stvara u Beogradu.