Kulturni kuriozitet prve vrste na "Brankovom kolu"

SREMSKI KARLOVCI - Malo koja književna nagrada doživi pola vijeka postojanja, a upravo to se desilo sa nagradom "Pečat varoši sremskokarlovačke", koja je danas u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima uručena pjesnicima Ranku Preradoviću Dedi iz Banjaluke i Milošu Kordiću iz Beograda.

Nagradu je laureatima uručio Nenad Grujičić, direktor "Brankovog kola", institucije koja ovo prestižno priznanje, sa izuzetkom koji se dogodio svega tri puta, dodjeljuje još od 1967. godine. Pola vijeka postojanja nagrade tako se poklopilo sa pola vijeka bavljenja pjesništvom njenih laureata. Preradović je nagrađen za četvorotomna "Izabrana dijela" objavljena u izdanju banjalučke "Besjede", a Kordić za zbirku pjesama "Predvečerje" objavljenu u izdanju beogradske "Prosvete", a oba djela objavljena su povodom 50 godina bavljenja pjesništvom.

"To je kulturni kuriozitet prve vrste", kazao je Grujičić komentarišući tri jubileja poklopljena u jedan u okviru "Prolećnih dana Branka Radičevića" koji su i započeli uručenjem priznanja značajnog za srpsku poeziju.

Primajući nagradu "Pečat varoši sremskokarlovačke", Preradović je rekao da se, uhvativši se u Brankovo kolo, osjeća lijepo i ugodno, ali sa sviješću - onako kako se osjeća mrav u travi, ispod, za njega, gorostasnih stabala.

"Branko Radičević je jednostavno, a moćno prepjevao bruj života onako kako to do njegove pojave nije uradio niko u srpskom pjesništvu. Obradovan što sam u tom Brankovom kolu jedan od igrača, izjednačen sa ostalima, zahvaljujem prije svega Sremskim Karlovcima i Novom Sadu što na ovaj način čuvamo uspomenu na velikana", kazao je Preradović zahvalivši i instituciji "Brankovo kolo", njenom žiriju i posebno Nenadu Grujičiću koji, po Preradovićevim riječima, "i na ovaj način brine o kolegama skrajnutim na periferiju ovovremenog bitisanja, a posebno kao brižnom čuvaru sveukupnosti srpskoga jezika i duhovnosti od Radičevića do naših dana".

Primajući visoko priznanje Miloš Kordić istakao je da Brankov fizički život jeste rano zašao s onu stranu ovozemaljskog obasjanja, ali da zato, ovdje, kod nas i u nama živi zlato njegove vječne poezije.

"I zbog zlata tog jezika, tih slika, ali i srebra beskonačnosti jedne zauvijek nam oživotvorene igre, volio sam i volim Branka. I volim ga i volimo ga zbog prirode, zbog lista na drvetu, zbog ljubavi, zbog istorije. Volimo ga zbog naših budućih za koje moramo da sačuvamo i nepresušnu ljepotu njegovog i svog srpskog jezika", ističe Kordić.

U programu svečanog otvaranja "Prolećnih Brankovih dana 2017", uz duge aplauze mahom mlade publike, učestvovali su i pjesnici: Ranko Čolaković, Ivan Lalović, Rastko Lončar i Jelena Stajić. Uz afirmisane, na ovoj manifestaciji govorili su i talentovani pjesnici đaci Karlovačke gimnazije Anastasja Bijelić i Franciska Bos, te pjesnici za djecu Rajko Lukač, Božidar Pešev i Branko Stevanović, a program u čast mladog Branka Radičevića obogatila je i operska pjevačica Aleksandra Pletikosić, u pratnji pijaniste Stefana Jančića. Od učesnika svakako vrijedi pomenuti Hor Karlovačke gimnazije, kao i dramske umjetnike Nikolinu Spasić i Milana Novakovića, koji su nadahnuto govorili antologijske Brankove stihove.

"Naša prolećna manifestacija ima lepotu mladolikog portreta 'Brankovog kola'. To je jedinstvena prilika da sa afirmisanim pesnicima i umetnicima nastupi veliki broj mladih autora. Zatim, štampanje triju knjiga na početku godine predstavlja redak rezultat na srpskoj književnoj sceni", kazao je Grujičić otkrivajući da će kroz 10 različitih programa "Prolećni dani Branka Radičevića" trajati do 28. marta, kada će, po novom kalendaru, u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Novom Sadu biti priređena 193. rođendanska svečanost najčuvenijeg pjesnika srpskog romantizma, sa akcentom na 170. godišnjicu objavljivanja prve Brankove knjige, "Pesme" u Beču (1847). U tu čast "Brankovo kolo" štampalo je i promovisaće tri nove pjesničke knjige: "Na škrge" Ivana Lalovića, "Kućišta" Save Krneta i pjesnički prvenac "Nervi od volframa" Rastka Lončara.