Kusturica uručio nagrade "Ivo Andrić" Kovačeviću i Prilepinu

ANDRIĆGRAD - Direktor Andrićevog instituta u Andrićgradu Emir Kusturica uručio je danas nagrade "Ivo Andrić" dramskom piscu Dušanu Kovačeviću i ruskom piscu Zaharu Prilepinu.

Kovačeviću je uručena Nagrada "Ivo Andrić" za ukupno književno stvaralaštvo i za dramsko djelo "Hipnoza jedne ljubavi", a Prilepinu za roman "Obitelj" i za knjigu pripovjedaka "Sedam života".

Nakon uručenja nagrada, Kusturica je rekao da je velika čast i još veće zadovoljstvo što se drugi put u Andrićgradu dodjeljuje nagrada "Ivo Andrić" i to u danima i mjesecima kada je Andrić napadana ličnost.

"Takođe, čast je i zadovoljstvo da najbolje pisce koje imamo, a koji su među najboljim u Evropi i svijetu, nagrađujemo upravo njegovim imenom. Suština Andrićevog djela je u internacionalizmu, ne u nacionalizmu, već upravo u internacionalizmu. To je vidljivo u romanu 'Na Drini ćuprija' koji je najbolja riznica svih mogućih boja, rasa i svakojakih ljudi", istakao je Kusturica.

On je naglasio da Andrić ne samo da nije bio ono za šta ga napadaju, već je upravo u tu svoju riznicu stavio one koji danas žive i koji pokušavaju od njega da naprave ono što on nije.

"Govorimo o jednom piscu kome smo napravili grad, u kome postoji Institut, gdje dodjeljujemo književnu nagradu nazvanu po njemu", istakao je Kusturica u obraćanju zvanicama, poželjevši da ovaj novi iskorak Andrićevog instituta bude u budućnosti sve jači i jači, da generacije pamte ko su najbolji pisci i da tradicija dodjele nagrade bude nastavljena.

On je rekao da se Nagrada "Ivo Andrić" dodjeljuje drugi put i to zahvaljujući i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji iz predsjedničkog budžeta podstiče kulturu.

Rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta Aleksandra Vraneš rekla je novinarima da Književna nagrada "Ivo Andrić" sada postaje međunarodna književna činjenica, jer je dodijeljena ruskom i srpskom piscu Zaharu Prilepinu i Dušanu Kovačeviću.

"Drago nam je što je književna nagrada 'Ivo Andrić' privukla pažnju međunarodne kulturne javnosti i što na ovaj način našim i stranim autorima priznajemo književnu vrednost, što sameravamo književne vrednosti srpske književnosti sa svetskom kulturom i što na taj način uspostavljamo književni kanon koji se u svetskim okvirima meri nagradom 'Ivo Andrić'", istakla je ona.

Član stručnog žirija za dodjelu Nagrade "Ivo Andrić" Vladimir Kecmanović rekao je da su "Andrićevi, Kovačevićevi i Prilepinovi junaci tako bliski upravo zato što poručuju kako ne postoji sila i zlo koje umetnost nije sposobna pozlatiti i učiniti ih beznačajnim pred njenom snagom".