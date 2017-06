Mirnes Kovač: Na zloupotrebu vjere odgovoriti jače i glasnije

KAN - Na najvećem svjetskom festivalu kreativnosti "Kanski lavovi" u Francuskoj regionalna agencija "New Moment" osvojila je tri nagrade za projekt "The One - Jedna knjiga za mir", autora Sarajlije Mirnesa Kovača.

Kovaču su pripala dva "Bronzana lava" za izdavaštvo i PR, te srebro za promociju. To su ujedno i prva priznanja za Bosnu i Hercegovinu sa ovog festivala, koji je ove godine imao 46.000 prijavljenih radova.

"'Jedna knjiga za mir' okuplja učenja iz svetih knjiga Biblije i Kurana, pokazujući uporednim predstavljanjem stihova i ajeta koliko su vjerska učenja tih knjiga zapravo slična. Svrha knjige jeste da se pokazivanjem sličnosti koje postoje između dvije religije oživi dijalog, potakne razgovor između običnih ljudi i doprinese uspostavljanju mira.

Knjiga već ima svoju online platformu gdje se može downloadovati, slušati u audio-izvedbi i naručiti print izdanje. Ovo je projekat koji će se razvijati. Već je stiglo nekoliko prijedloga za prevođenje ove knjige, odnosno da se uradi na njemačkom i arapskom jeziku", kazao je za "Nezavisne" Mirnes Kovač, pojašnjavajući da za sada knjiga postoji samo na engleskom jeziku, te da je nastala u saradnji agencija "New Moment" i "Y&R Dubai", a osmišljena je za Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini.

"Knjiga je poslata svim vodećim liderima u svijetu i kršćanskim i muslimanskim. Moramo ići dalje i na ratove, stradanja i terorizam, te na brutalnu zloupotrebu vjere odgovoriti jače i glasnije. A ta poruka se čuje iz Sarajeva i iz Bosne glasnije. Zato nam je drago da je projekat dobio priznanje", istakao je Kovač, zahvalivši kolegama teolozima Pavlu Miočiću, Muhamedu Fazloviću i Izvršnom odboru Međureligijskog vijeća BiH, bez kojih realizacija ovog projekta ne bi bila moguća.