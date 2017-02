Muzičari koji su se okušali u književnosti (FOTO)

Mnoge poznate ličnosti iz svijeta muzike su, osim muzičkog, ostavile i bogat književni trag. Autobiografije muzičara nisu ništa neuobičajeno, mnogo je teže naći nešto priznatija književna djela koja su napisali sami muzičari, bilo da se radi o njihovim životima ili je riječ o potpunoj fikciji. U nastavku vam donosimo upravo takva djela.

Madona "Engleske ruže"

Kraljica popa Madona je odlučila da napiše svoju knjigu kada joj je učitelj kabale sugerisao da podijeli svoja duhovna uvjerenja sa djecom. Ona je napisala djelo pod nazivom "Engleske ruže", koje govori o četiri djevojčice koje su zavidjele petoj djevojčici po imenu Binah. Čarobna vila zatim pokazuje djevojčicama da život Binah nije toliko glamurozan i zanimljiv. Zanimljivo je da ime Binah u kabali označava razumijevanje. Novinarka "Obzervera" Kejt Kelavej je okarakterisala Madoninu knjigu kao pokušaj stvaralaštva J.K. Rouling.

Pol Mekartni "Visoko u oblacima"

Slavni član sastava "Beatlesi" Pol Mekartni je 2004. godine napisao knjigu za djecu "Visoko u oblacima". Ovo djelo govori o dječaku koji je svojim očima vidio kako mu majku ubija buldožer, nakon čega on bježi od kuće i kreće u potragu za životinjskom utopijom koja je oslobođena svih uticaja industrije i mašina. Postojala je i ideja da se ova knjiga ekranizuje u animirani film, u kojem bi slavni muzičar radio muziku i posuđivao svoj glas jednom od likova.

Brus Dikinson "Lord Ifi"

Pjevač legendarnog metal benda "Iron Maiden" Brus Dikinson se takođe okušao u književnim vodama. On je napisao seriju knjiga o transrodnom junaku lordu Ifiju. Ovaj luckasti lord je došao na ideju da stvori pticu robota, koju bi lovci lovili. Njegova ideja je bila da pokrene sezonu lova prije vremena i na taj način podigne turizam na viši nivo u svojoj zemlji. On je pozvao sve svoje prijatelje iz škole koji su očajni lovci u lov na pticu.

Nakon nekoliko nastavaka slavni pjevač je odlučio da više ne štampa to ostvarenje.

Leonard Koen "Divni gubitnici"

Leonard Koen je 1960. godine objavio djelo pod nazivom "Divni gubitnici". Ovo ostvarenje govori o četiri lika umiješana u kompleksan ljubavni i seksualni trougao. Mračna knjiga za glavnog lika ima folkloristu koji se nalazi u psiho-seksualnom paklu. Nakon što gubi svoju suprugu i muškog ljubavnika, ovaj lik se okreće kontroverznom svecu, kod kojeg traži priliku za iskupljenje. Iako okarakterisan kao mračan roman, Koen se u ovom djelu poigrao humorom.

Džoni Keš "Keš autobiografija"

Film "Walk the Line", koji je 2005. godine osvojio "Oscara", djelimično je zasnovan na ovom djelu, a u autobiografiji Džoni Keš govori o amfetaminskoj zavisnosti, svojoj duhovnosti, kao i odmetničkim političkim pogledima na svijet, te savremenom životu i reakcijama muzičke industrije na njegove mračne, dirljive pjesame.

Bob Dilan "Hronike 1. dio"

Kao prvi od tri dijela memoara Boba Dilana, "Chronicles: Volume One" pokriva dolazak pjevača u Njujorku i proces koji je doveo do izlaska njegovog debi albuma. Djelo nudi veoma dobar uvid u nastanak jednog od najistaknutijih i najprepoznatljivijih muzičara ikada. Dilan je koristio tehniku "toka svijesti" na mnogim mjestima, što nudi još bolji uvid u njegov stil šezdesetih.

Kit Ričards "Život"

Legendarni gitarista kultnog benda "Rolling Stones" poznat je kao kum rokenrola i zabave. On je napisao neke od najzanimljivijih i najpopularnijih memoara svih vremena. Ova odlično napisana autobiografija nudi mnogo dublji uvid u njegovu ličnost nego onako kako se Kit uglavnom doživljava - kao čovjek sa gitarom i velikim libidom.

Džon Lenon "In His Own Write"

Iako nije tajna da je veliki Lenon uživao u povremenim izletima u književnost, ova publikacija je nepoznata većini publike. Ona se sastoji od ranih književnih poduhvata, "In His Own Write" je prepuna pjesama, ilustracija i kratkih priča koje je Lenon napisao u prvom dijelu svoje karijere. Objavljena na vrhuncu "bitlmanije" 1964. godine, knjiga sadrži veliki broj nadrealnih tema.

Džeri Halivel "Udženia Lavander"

Džeri Halivel, članica grupe "Spice Girls", takođe je autor nekoliko dječjih knjiga. Ova pjevačica je privukla pažnju javnosti kada je objavila knjigu "Udženia Lavander". Ovo ostvarenje govori o princezi Vatoriji, za koju je Halivelova rekla da je nastala po njenoj koleginici iz grupe Viktoriji Bekam. Osim ovog djela, poznata pjevačica je objavila još šest knjiga za djecu.

Entoni Kidis "Tkivo ožiljka"

Pjevač benda "Red Hot Chili Peppers" autor je knjige koja govori o njegovom životu, dugom i teškom putu od napuštanja koledža, pa sve do zavisnosti od droge. Riječi ovog muzičara su veoma iskrene i nude nadu za sve one koji traže inspiraciju kako bi se izliječili od bolesti zavisnosti