Narodna biblioteka Srbije obilježila 185. rođendan

BEOGRAD - Povodom 185. rođendana Narodne biblioteke Srbije (NBS) danas su organizovani programi posvećeni srpskim književnicima i bibliotekarima u cilju da se afirmišu vrijednosti nacionalne kulture i prepozna značaj i uloga biblioteka u savremenom društvu. Iz programa je, međutim, izostao ranije najavljeni Dragan Velikić, dvostruki laureat NIN-ove nagrade, čiji je roman "Islednik" bio najčitaniji u mreži javnih biblioteka za 2016. godinu u Srbiji.

U konkurenciju najčitanijih knjiga ušli su samo pisci srpske književnosti, a podatke je dostavilo 129 biblioteka. Naime, piscu koji ponese ovakvo priznanje, po tradiciji četiri decenije unazad, dodjeljivana je nagrada koja je podrazumijevala novčani iznos. Ove godine je to izostalo, stoga se Velikić javnosti obratio otvorenim pismom.

"U čitavoj priči oko Nagrade Narodne biblioteke Srbije, jedino me uznemirava način na koji je cela stvar izvedena; već je primećeno do koje mere je neumesno zvanično ukinuti nagradu nekoliko dana pre uručenja, a simptomatičan je izostanak bilo kakvog suvislog objašnjenja. Ne kažem da je tako nešto uobičajeno za ovo naše društvo, ali uznemirava kada se model najnižeg partijsko-birokratskog delovanja prenosi u milje Narodne biblioteke, književnosti i kulture. To se tako ne radi", napisao je Velikić u otvorenom pismu najavljujući da zbog navedenog ne želi ni utješnu nagradu koja bi podrazumijevala njegovo druženje s čitaocima. Pored "Islednika", najčitanije knjige u javnim bibliotekama Srbije bile su "Kazna za greh" Jelene Bačić-Alimpić, "Teslina Pošiljka" Vanje Bulića i "Kuća sećanja i zaborava" Filipa Davida. Ograđujući se od izostanka pomenute nagrade, Narodna biblioteka Srbije, podsjećamo, izdala je saopštenje u kojem se navodi da je ova ustanova samo formalno uručivala nagradu, a da je punu odgovornost za istu imala i ima Zajednica matičnih biblioteka Srbije. Bilo kako bilo, Narodna biblioteka Srbije, kako se moglo saznati iz saopštenja, će i u budućnosti nastaviti da sprovodi anketu među javnim bibliotekama Srbije i da objavljuje spisak deset najčitanijih knjiga.

Centralna manifestacija obilježavanja 185 godina biblioteke

Na centralnoj manifestaciji povodom 185. rođendana Srbije danas su se javnosti obratili Laslo Blašković, pisac i upravnik NBS, te Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Srbiji. Ovom prilikom uručena je nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva "Janko Šafarik" Miloradu Vučkoviću, bibliografu savjetniku i načelniku Centra za uzajamnu katalogizaciju Republike Srbije. Ministar kulture u Srbiji najavio je da će u tekućoj godini za potrebe konkursa za prevođenje djela srpskih pisaca na strane jezike biti izdvojeno 11,5 miliona dinara (oko 181.000 KM), za izdavanje časopisa i kapitalnih djela po 11 miliona dinara (oko 173.000 KM), a da se najveće povećanje očekuje na konkursu za otkup publikacija za biblioteke - sa 87,5 na 100 miliona dinara (oko 1.600.000 KM).