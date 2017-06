Obilježeno 170 godina Galerije Matice srpske

NOVI SAD - Otvaranjem renovirane zgrade Galerije Matice srpske, večeras je u Novom Sadu svečano obilježena 170.godišnjica postojanja te kulturne ustanove.

Na svečanosti obilježavanja jubileja, kojoj je prisustvovala predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predsjednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je kazao da su srpski preci, osnivajući najprije Maticu srpsku kao, kako je kazao, kamen temeljac nacionalnog i kulturnog bića, a potom i njenu Srpsku narodnu zbirku ili Muzeum iz kojih je nastala Galerija, znali da je to put kulture.

"Ideja o osnivanju Muzeuma se rodila kada je veliki Sava Tekelija 1842. godine Matici poklonio 11 raskošnih porodičnih portreta, a oblik joj je pet dana kasnije dao sekretar Matice, takođe veliki Teodor Pavlović" rekao je Mirović.

On je naglasio da od tada do danas, uprkos burnim mijenama istorije, traje neprekidno sabiranje najvrednijeg što su donijeli "uzleti našeg duha" i sve je to sabrano baš u prelepoj zgradi Galerije.

Po Mirovićevim riječima, nema boljeg načina da se odužimo precima nego da čuvamo i unaprijeđujemo njihovo djelo.

"Kontinuirano izdizanje Galerije Matice srpske u najprestižniju nacionalnu instituciju kulture, čiji deo je i rekonstrukcija njene zgrade, to najbolje potvrđuje" naglasio je Mirović.

On je istakao da je divno to što izložbene sale i saloni Galerije Matice srpske od ove godine nose imena dvojice rodonačelnika, Save Tekelije i Teodora Pavlovića, ali i prvog upravnika Galerije Milivoja Nikolajevića, čije su zasluge za formiranje najveće zbirke srpske umjetnosti 18. i 19. vijeka neprocjenljive.

"Podrška institucijama kakva je Galerija Matice srpske za nas nije samo obaveza, ona je i privilegija. Privilegija da se čuvajući ih, i sami odužimo velikim precima, ali i da doprinesemo da generacijama koje dolaze ostavimo najuzvišenije svedočanstvo o narodu kojem pripadaju", poručio je Mirović, najavivši da će Pokrajinska vlada i ubuduće pomagati obnovu ustanova kulture.

Upravnica Galerije Matice srpske Tijana Palkovljević Bugarski rekla je da se danas obilježava veliki juboilej 170 godina postojanja jedne značajne ustanove kulture i da se taj jubilej poklapa sa 15.godišnjicom rada na transformaciji Galerije Matice srpske i 10 godina rada na rekonstrukciji zgrade.

"Danas završavamo jednu fazu i otvaramo novu fazu u istoriji Galerije Matice srpske. Fasada je samo okvir, ona je lepa, ona je nešto novo za naš Grad Novi Sad, ali urađeno je i niz drugih stvari, između ostalog iznete su i dve skulpture na prostor ispred Galerije, kako bi onima koji dolaze u Novi Sad skrenuli pažnju da ova zgrada u svojoj unutrašnjosti čuva mnogo lepše i vrednije blago i nasleđe", naglasila je Palkovljević Bugarski.

Ona je istakla da su izložbenim salama i salonima Galerije Matice srpske dodijeljena imena znamenitih ličnosti iz istorije te kulturne ustanove, pa se Velika sala od danas zove sala Save Tekelije, Mala sala će ubuduće nositi ime Teodora Pavlovića, izložbene sale se zovu po Milivoju Nikolajeviću, dok se Veliki salon zove po upravnici Leposavi Šelnić, koja je, kako je kazala, najviše uradila na izgradnji temelja savremene Galerije Matice srpske.

Upravnica Galerije Matice srpske je rekla da je povodom jubileja te ustanove za publiku pripremljena posebna aktivnost pod nazivom "170 vaših dana - 170 naših priča" u okviru koje će u narednih 170 dana svakog dana u 12 i 18 časova biće ispričana po jedna priča iz istorije Galerije Matice srpske, a sve sa ciljem da se ta ustanova što više približi publici i javnosti.

Pomoćnica ministra kulture i informisanja za kulturno nasljeđe Aleksandra Fulgosi rekla je da je jedan od prioriteta Ministarstva kulture i informisanja u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa upravo jačanje institucija i kapaciteta ustanova koje se bave tom delatnošću, a da je Galerija Matice srpske, za koju je rekla da je, jedan od najboljih muzeja u AP Vojvodini i Republici Srbiji, najbolji primjer za to.