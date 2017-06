Otvoren Sajam knjiga u Andrićgradu

Italijanski pisac Đankarlo di Kataldo otvorio je danas na Trgu Nikole Tesle u Andrićgradu Drugi sajam knjiga.

"Prije godinu dana bio sam član žirija Venecijanskog filmskog festivala na kome je Emir Kusturica imao film. Sjedili smo uveče u jednom restoranu, Kusturica je bio za susjednim stolom. U trenutku, poželeo sam da ustanem, odem i kleknem pred tim čovjekom. Zaustavili su me i rekli - pa ti si sudija, ti si član žirija, ne možeš to da učiniš. Nisam tada ni sanjao da ću jednog dana doći do Andrićgrada, čiji je on idejni tvorac, do ovog čudesnog zdanja", rekao je Di Kataldo.

Prema njegovim riječima, ovo je grad kulture u kojem bi svako poželio da umre.

"Roman `Na Drini ćuprija` Ive Andrića, na nagovor oca, pročitao sam u svojoj šesnaestoj godini, ni tada ni u snu nisam pomislio, da ću šetati ovim istorijskim mostom", naglasio je Di Kataldo u obraćanju zvanicama.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je srećan što ima priliku da svjedoči izgradnji Andrićgrada.

"Zahvaljujem Emiru što nije odustao od ovog zdanja ni onda kada je izgledalo da je to jedini izbor i zato što smo nastavili da savladavamo sve probleme, sve 'nevjerne Tome' koji su nas sprječavali da to brže završimo, da to bude onako kako mi hoćemo, da pobjedimo vrijeme, nevjericu i sve ono što nas je pratilo sve vrijeme izgradnje ovog zdanja", istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske rekao je da je srećan jer grad dobija svoje sadržaje, mjesto kulture, dobija sajam knjiga već drugu godinu i ima namjeru da traje godinama. Pored niza drugih sadržaja, ovaj sajam, kaže Dodik, podiže ovo mjesto na ono koje zaslužuje, na mjesto kulture.

"To je mjesto gdje se srećemo i gdje nećemo odustati da dolazimo zato što se ovdje lijepo osjećamo i što se nadahnemo i zato što odavde ponesemo ono najbolje u sebi, a ponekad ono što nismo ni znali da imamo. Na ovom mjestu divimo se umjetnosti, kulturi, dostignućima, naučimo nešto novo i ponovo se ovdje vratimo. Obećavam da ću se ovdje vraćati godinama i želim da zajedno uživamo u ovom veličanstvenom trenutku", poručio je Dodik.

Ministar nauke i kulture Republike Srpske Jasmin Komić rekao je da svi koji u knjizi traže, prije svega, utjehu, sve više biraju i sve teže nalaze stihiju, koja može da ih odvede daleko od njihovog stvarnog života.

"Šta je prirodnije od toga, nego na ovom mjestu izreći misao našeg nobelovca Ive Andrića, koji je ovako doživljavao knjigu", rekao je Komić.

On je naglasio da je nesporna činjenica da se uspješna budućnost društvene zajednice danas vezuje za izgradnju društva znanja, odnosno društva koje obilježava fenomen kulture, znanja, što podrazumijeva obrazovanost, inovativnost i saradnju.

Komić je rekao da je nauka, kojom se stvara novo znanje, osnovni pokretač razvoja, djelatnost koja omogućava zadovoljavanje velikog broja društvenih potreba, posebno onih u pogledu obrazovanja i opšteg kvaliteta života.

"Uvjeren sam da je znanje strateški resurs Republike Srpske, da je naučno-istraživačka djelatnost izvor znanja, neraskidivi dio obrazovnog sistema, preduslov samoodrživog društveno-ekonomskog razvoja i dio civlizacijskog razvoja našeg društva", naveo je Komić.

Akademik Matija Bećković je rekao da se otvara već drugi Sajam knjiga u Andrićgradu, te da nema mjesta koje je primjerenije, koje je knjiga rodila i stvorila od ovoga.

U svojoj besjedi Bećković je rekao da je na dan kad je održana Kosovska bitka, "poleteo soko ptica siva iz svetinje iz Jerusalima i nosio je pticu lastavicu".

"To nije bila ptica lastavica, to je bio svetitelj Ilija i on nosi knjigu na Kosovo. Spušta knjigu caru na koleno, car je čita, suze roni. Care Lazo, srpska kruno zlatna kome ćeš se privoleti carstvu? Car je čita, grozne suze roni. On mu reče - carstvu nebeskome, zemaljsko je za malene carstvo, a nebesko uvek i doveka", naglasio je Bećković.

On je istakao da se od tada do danas, praznik slavi 629 puta i da se knjiga koja je pala caru na koljeno umnožila u milione knjiga.

Ruski pisac Zahar Prilepin izazvao je oduševljenje među posjetiocima kada je rekao da iako živi u najvećoj državi na svijetu, veće ljepote od ove u Andrićgradu i na Drini nije vidio.

"Danas sam putovao Drinom, i iako živim u najvećoj državi na svijetu, takvu ljepotu nisam video, i na tome vam zavidim. Kod nas u Rusiji mnogo je dobrih, mnogo talentovanih ljudi, ali, takvog brata kao što je Kusturica - nema. Mi Rusi ponekad izgledamo tako mračno, ali, mi plešemo iznutra, u svojoj duši i svojom dušom. Uz muziku Kusturice i 'No smoking orkestra', plesali bi danas, siguran sam i Tolstoj i Dostojevski da su živi, čak i Sveti Serafim Sarovski i medvjed koji je došao kod njega da mu izliječi šapu...", istakao je Prilepin.

On je rekao da zavidi što danas vidi da Srpska ima ovakav sijet, koji on kako je naglasio smatra ruskim. "Mnogo sam ponosan što imam takvu braću i sestre. I ako kod vas bude problema mi ćemo da vam priteknemo u pomoć", rekao je Prilepin.

On je naglasio da je najvažnije što Srbi i Rusi imaju svoju muziku i svoju literaturu, svog Andrića i Dotojevskog. "Nas mogu da prevare, ali, nacionalni kod čuva se u našoj riječi i u našoj muzici. Dostojevski i Ivo Andrić nas nikad neće prevariti. U Holivudu uvek pobjeđuju najveći roboti i najveći majmuni samo nikad ne pobjeđuje Sloven i nikad ne pobjeđuje Hristos. Dok su Sloveni svi zajedno nama ništa nije strašno", rekao je Prilepin.

Na Sajmu knjiga, koji organizuje Andrićgrad, sa suorganizatorima - Andrićevim institutom i Beogradskim sajmom, veliki izdavača predstaviće svoja najznačajnija izdanja.

Među najpoznatijim izdavačima iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore na Sajmu su prisutni - "Laguna", "Vulkan", "Prometej", "Akademska misao", Zadužbina "Dositej Obradović", Narodna biblioteka Republike Srpske, Filmski centar Srbije, "Albatros plus", "Partenon", "Buk", "Filip Višnjić", "Miba buks", "Katena mundi", "Akia Mali princ", "Nova knjiga", Arhiv Srbije, "Andrićev institut", "Begen", "Valera", zatim "Grafid", "Pro desk", najpoznatiji izdavač strip izdanja "Darkvud" i Beogradski sajam sa Monografijom Beogradskog sajma knjiga.