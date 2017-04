Peteru Handkeu nagrada "Milovan Vidaković"

Austrijskom piscu Peteru Handkeu večeras je u Novom Sadu uručena prestižna književna "Milovan Vidaković", koju dodjeljuje Međunarodni festival proznog stvaralaštva Prozefest.

Nagradu je Handkeu u Srpskom narodnom pozorištu uručio ministar kulture Srbije Vladan Vukosavljević. Ministar je istakao da je Handke jedan od najvećih pisaca današnjice i da se njegova veličina ogleda u tome što je on prvi krajem 20. vijeka ljudsku vrlinu digao iz prašine zaboravljenih vrijednosti.

"Handkeova iz prašine podignuta zastava ljudske vrline jeste ono što fascinira u njegovom delu i diže ga na pijedestal najvećeg živućeg pisca današnjice", istakao je Vukosavljević.

Handke je poslije dodjele nagrade izjavio da je to njegov "posljednji zvaničan nastup u Srbiji".

"Ovo je moja posljednja nagrada u Srbiji i ujedno moj posljednji zvaničan nastup. U Srbiji je prelijepo, ali jednom i tom lijepom mora doći kraj", naveo je Handke.

Odgovarajući na pitanje novinara zašto je ovo njegov posljednji nastup u Srbiji, on je rekao da u Srbiji nema više koju nagradu da primi.

"Recite mi, je l` imate još nekih nagrada za mene? Možda da dobijem nagradu od beogradskog fudbalskog kluba Partizan ili dres Crvene zvezde?", našalio se Handke.

Odgovarajući na pitanje da li još u Evropi doživljava neugodnosti zbog podrške Srbiji i Srbima, on je odgovorio da ne zna koje su to neugodnosti, a na podsjećanje na događaje iz Osla pred dobijanje čuvene Ibzenove nagrade zbog podrške Srbiji, on je rekao da su to bili plaćeni agitatori.

Prema njegovim riječima, to su bili podmetnuti fabrikanti događaja, nažalost, mladi ljudi plaćeni da ga isprovociraju, ali da on nije nasjeo na te isfabrikovane provokacije.

Nagrada "Milovan Vidaković" Handkeu je uručena u okviru svečanog otvaranja Međunarodnog festivala proze "Prozefest".

Ta nagrada ustanovljena je u čast Milovana Vidakovića, prvog srpskog pisca moderne proze.