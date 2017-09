Pjesnik Marko Štromajer nakon gostovanja u Banjaluci: Volim guštati, a pisanje je gušt

Mislio sam što će mi reći/ moj crni čupavi mačak/ kad se sutra vratim kući/ i što će mi reći moja stroga žena/ sa cigaretom i velikom šalicom kafe/ ali, ko ga je*e, sad neka me smrt pokosi/ jer sve što mi je bilo suđeno/ i što nikad više neću naći/ ostalo je lebdjeti u onim magičnim krošnjama/ u onom lijepom gradu na sjeveru Bosne.

Ovo su samo neki od stihova koje je na opšte oduševljenje prisutnih na sceni "Petar Kočić" Narodnog pozorišta Republike Srpske u subotu uveče čitao Marko Štromajer, pjesnik iz Daruvara. Štomajer je, naime, bio jedan od učesnika promocije drugog broja časopisa "Srp", u kojem su zastupljene njegove nove pjesme, ali i starije iz knjige "Opet na kraju, opet na početku", koju je objavio 2011. godine upravo u Banjaluci, u izdanju "Demofesta".

Knjiga je štampana kao dio nagrade, jer je Štromajerov bend "Prežderani" pomenute godine na najvećem takmičenju demo bendova u regionu osvojio treće mjesto. Ovaj pjesnik od tada je redovan gost grada na Vrbasu, a kakve su njegove uspomene iz Banjaluke, koliko danas piše i šta misli o književnosti, Štomajer je po završetku promocije "Srpa", pričao za "Nezavisne".

NN: Kakav je osjećaj nakon šest godina ponovo čitati svoju poeziju u Banjaluci?

ŠTROMAJER: Jako dobar, nisam baš bio spreman na to i lijepo je sjetiti se onih stvari od prije šest godina kada sam objavio i promovisao knjigu ovdje, i lijepo je sad upoznati neke nove ljude i bavit se opet tim, listati knjigu i tako naći neke dobre stvari.

NN: Inače, često dolazite u Banjaluku?

ŠTROMAJER: Dolazio sam zadnjih sedam godina redovito.

NN: Tu su i nove pjesme inspirisane ovim gradom...

ŠTROMAJER: Je, ovo "na sjeveru Bosne" je zapravo u Banjaluci. Imao sam tu neka iskustva kad me neko nazove telefonom iz mog grada, pa ja kažem: "Čuj, budi kratak, u Bosni sam, pa pričamo sutra kad se vratim." Onda zaklopim pa ovaj do mene kaže: "Ej alo, nisi u Bosni u Republici si." No, u pjesmi sam napisao "na sjeveru Bosne" zato što fino zvuči. Ne petljam se ni u geografiju, ni u topografiju. Zvučalo mi je lijepo. I one krošnje, to ti je nasuprot "Boske", gdje su one željezne klupe.

NN: Publika je veoma dobro reagovala na pjesme večeras, da li će ubrzo izaći druga zbirka poezije?

ŠTROMAJER: Vjerovatno jednog dana hoće. Radim konstantno, ali vrlo malo. Čak pišem i po narudžbi za razne veslačke i trkačke klubove, za rok bendove, a tu je i filmska muzika, međutim to nisu narudžbe za lovu, nego čisto prijateljski. Znači, nije da ne pišem, ali trenutno nemam dovoljnu kritičnu masu, da od trista pjesama odvojim, recimo, sedamdeset za zbirku kojima bih bio zadovoljom.

NN: Kakva je trenutna situacija sa Vašim bendom?

ŠTROMAJER: Bend trenutno nije aktuelan. "Prežderani" se otprilike svake dvije godine rasture pa onda tražim nove članove i sve ispočetka.

NN: Niste ni aktivni učesnik književne scene u Hrvatskoj?

ŠTROMAJER: U doba dok sam bio studoš u Zagrebu, bio ti je onaj FAK - Festival alternativne književnosti. Borivoje Radaković, Perić, Ante Tomić, Jergović je s njima radio, pa sam išao u "Močvaru" na te književne večeri, ali nisam ti ja nikada pratio ni poeziju ni književnost da bih se time studiozno bavio, nego sam pisao zato što mi je to palo na pamet, i tako sam sakupio jednu bilježnicu, pa drugu, pa treću... Hoću ti reći, ne svrstavam se nigdje, pišem jer mi dobro zvuči. Volim guštati, uživati u muzici, hrani, knjigama i onda sam tako uživao kada sam napisao neka dva reda i rekao sam to je to, baš mi je fino, hoću tako da guštam.

NN: Ipak ste objavljivali u više časopisa...

ŠTROMAJER: Pa da, vidim slučajno neki časopis, imaju neki natječaj, gurnem im mejl, pa šta bude bude. Tak je bio 2005. "Zarez", poslao sam im mejl, na koji nisam nikad ni dobio odgovor, ali kako sam taj časopis redovito kupovao, jednog dana sam vidio svoje pjesme i to mi je, eto, bilo prvo važnije objavljivanje.

NN: Kako je došlo do saradnje sa časopisom "Srp"?

ŠTROMAJER: Sa časopisom "Srp" došlo je do saradnje tako što je urednik, profesor Milan Milošević bio na "Demofestu" 2010. godine, gdje sam ja nastupao sa svojom grupom. To se njemu dopalo i, evo, godinama kasnije, kontaktirao me je i tražio da pošaljem neke pjesme. Onda sam poslao nekoliko starih i nekoliko novih sam napisao ekskluzivno za njegov časopis.

NN: Kakvi su utisci o "Srpu"?

ŠTROMAJER: Ne mogu sa sigurnošću da kažem, jer slab sam sa ćirilicom, mogu reći nikakav, tako da mi je bilo teško čitati.

NN: Dakle, u Hrvatskoj i generacija koja je prije rata išla u školu ne poznaje ćirilicu?

ŠTROMAJER: Ćirilicu sam učio, ali prije trideset godina. Poslije je nisam koristio, jer s njom nisam dolazio u dodir u Hrvatskoj i onda sam zakržljao, tako da, nažalost, moje čitanje ćirilice sada nije čitanje već slovkanje.

Promocija "Zbirke grešaka"

Zajedno sa promocijom časopisa "Srp" u Banjaluci je upriličena i promocija poetskog prvenca Milana Vulića, knjige "Zbirka grešaka", koja je upravo objavljena u izdanju banjalučke "Besjede".

"U daljem periodu planiram promovisanje zbirke i štampu dopunjenog izdanja, a sve to kao uvertiru za kratki roman na kome već godinama radim i koji bi trebalo da ugleda svjetlost dana početkom idućeg ljeta", kazao je Vulić za "Nezavisne".