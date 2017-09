Predstavljeni novi "Argumenti"

BANJALUKA - Novi, 31. broj časopisa za društvena i politička pitanja "Argumenti", koji izlazi pri Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), promovisan je danas u banjalučkom hotelu Bosna.

O samom broju, planovima za budućnost s kratkim osvrtom na prethodnih jedanaest godina pričao je Milan Ljepojević, glavni urednik lista "Argumenti".

"Orijentacija 'Argumenata' od prvog broja do danas ostaje ista - primijenjena nauka, a ne prodaja magle i prazno apstrahiranje, teme iz Republike Srpske, BiH, regiona, Evrope i svijeta, te forsiranje mladih autora. Ipak, iznad svega je uvijek bio i ostao kvalitet", konstatovao je na promociji Ljepojević, koji je rekao da je jedan od glavnih zadataka u budućnosti prevođenje časopisa na jedan od svjetskih jezika, a da li će to biti ruski, engleski, njemački, francuski ili kineski, to će redakcija odlučiti iduće godine.

Od tekstova zastupljenih u ovom broju Ljepojević je izdvojio članak Nikolaja Ivanovića Kikiševa, koji se detaljno osvrnuo na Beogradski slovenski kongres i dao značajne istorijske lekcije.

Pomenuti kongres održan je od 28. do 30. septembra 1947. u Beogradu, podsjetio je Ljepojević, a ovih dana se obilježava 70. godišnjica od ovog značajnog istorijskog događaja.

Pored njega, o časopisu su pričali i Saša Mićin i Franc Šošnja.