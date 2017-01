Privatna biblioteka Marka Tvena otvara vrata piscima

VAŠINGTON - Pisci u potrazi za inspiracijom uskoro će svoju literarnu muzu moći da pokušaju pronaći u privatnoj biblioteci Marka Tvena, u kojoj je prvi i najveći tipično američki pisac proveo najproduktivnije godine svog života i napisao neka od svojih najpoznatijih djela.

Kako piše Hufington Post, memorijalni muzej The Mark Twain House and Museum u Hartfordu u saveznoj američkoj državi Konetikat, u kući u kojoj je pisac, čije je pravo ime Samjuel Langhorn Klemens, živio sa svojom porodicom od 1874. do 1891., 26. januara po prvi put otvara vrata Tvenove privatne biblioteke za pisce u potrazi za mirom, tišinom i "duhom prošle književnosti".

U ponudi su ukupno četiri termina tokom 2017. kada će pisci moći tri sata provesti tražeći svoju sljedeću riječ u "neometanom kreativnom spokoju", okruženi knjigama koje je prikupio lično jedan od najvećih američkih književnika i jedan od najvećih humorista svjetske književnosti.

U kući, koju je 1873. po Tvenovoj narudžbi projektovao njujorški arhitekta Edvard Tackerman Poter a koju je piščev biograf Džastin Kaplan opisao kao "hibrid parobroda, srednjovjekovne utvrde i sata kukavice", Tven je, kako je sam tvrdio, proveo najproduktivnije godine svojeg života - tamo je napisao neka od svojih najpoznatijih djela, uključujući "Pustolovine Toma Sojera" (1876.), "Kraljević i prosjak" (1882.), "Život na Misisipiju" (1883.), "Pustolovine Haklberi Fina" (1884.), i "Jenki na dvoru kralja Artura" (1889.).

Pravila za pisanje "u sjeni velikoga pisca" vrlo su stroga - ne smije se koristiti wi-fi, a dopuštene su samo obične olovke. Utičnica nema, što znači da mobitele i laptope treba na vrijeme napuniti.

Rezervacije su ograničene a iako organizatori ističu kako je riječ o neprocjenjivom iskustvu, ipak su cijenu trosatnog "sastanka s Tvenovim duhom" odredili na 50 dolara.

Učesnici će u kući biti posve sami, a ometati ih neće ništa, osim možda "bućkajućeg" zvuka fontane iz porodičnog zimskog vrta, poručuju iz muzeja.