Projekt "One book for peace" nagrađen u Rovinju

SARAJEVO - Na desetom Weekend Media Festivalu u Rovinju najboljim projektom prema mišljenju agencijskog žirija proglašen je ”One book for peace” agencije New Moment New Ideas Company, čije je sjedište u Beogradu, a ima svoja predstavništva u Ljubljani, Zagrebu, Banjaluci, Sarajevu, Podgorici, Sofiji, Skoplju, Prištini i Tirani.

Tim povodom Client Service direktorica u toj agenciji Maja Bajić-Rudinac izjavila je da će projekt, odnosno knjiga ”One book for peace” 100 odsto promijeniti način razmišljanja mnogih ljudi.

"Knjiga koja nas uči da na svijetu postoji više stvari koje nas povezuju, nego onih koje nas razdvajaju je samo potvrda onoga kako mi živimo od kada je Dragan Sakan odlučio da osnuje New Moment u svim državama širom regije. Možda vama zvuči nevjerovatno, ali kada uporedite osnovne principe islama i hrišćanstva, vidjećete da su oni gotovo identični. O tome govori 'Jedna knjiga za mir'. Približavanje dviju religija može donijeti mir i harmoniju svijetu i mi vjerujemo u to" - kazala je Bajić- Rudinac.

Podsjeća da je Agencija prije nekoliko mjeseci u Kanu osvojila pet lavova i time postala jedina agencija koja je donijela ovu najprestižniju nagradu u Bosnu i Hercegovinu.

"Svako ko se bavi ovim poslom želi da osvoji lava, a nama je to uspjelo, ne jednog, nego pet lavova samo ove godine. Snaga ideje i njegova vrhunska timska izvedba su se na ovom projektu sjajno uklopili i postigli ovaj nevjerovatan uspjeh. Juče smo u Rovinju dobili još jednog lava" - BalCannskog, da upotpunimo našu kolekciju lavova za ovu godinu ", kaže Bajić- Rudinac.

Naglašava da je Projekt regionalni pojašnjavajući da je klijent iz Sarajeva, dio tima koji ga je radio iz Banjaluke, agencija je iz Beograda, saradnici su iz Dubaija, Pariza...

"Svi mi smo zaslužni za ove nagrade, a svima nam je to omogućio samo jedan čovjek koji, nažalost, više nije s nama - Sakan, pionir i osnivač advertajzing scene u bivšoj Jugoslaviji. Bio bi ponosan na naš odnos, saradnju i lavove naravno. Nagrade su rezultat zajedničke energije i ljudi koji vjeruju u to što rade. Na ovom projektu nas je bilo mnogo takvih. Kada neko misli pozitivno, otvorenog srca i široke duše uvijek mu se dobrim vrati. Kada novac nije jedino što vas interesuje, onda ideja dobija na značaju još više", smatra Bajić-Rudinac.

Svako ko je ovu knjigu uzeo u ruke i pročitao samo nekoliko stranica kaže da je reagovao na isti način: ”Ovo je stvarno isto, nisam imao pojma da su ta učenja toliko slična”.

"Problem današnjice je što svako gleda sebe i nema sluha za onog drugog, ali i to će se promijeniti jednog dana. BiH ima šansu da se takmiči sa svijetom, u BiH nije sve tako crno. Ljudi koji žive u BiH trebaju da vjeruju u svoje ideje, da sanjaju i imaju jasne ciljeve. Sve je moguće i za trud i zalaganje ćete sigurno biti nagrađeni na neki način. Nemojte bježati odavde, jer to svi možemo, ali to nije rješenje. Nemojte odustajati od svojih ciljeva, jer su ostvarivi", poručila je Client Service direktorica agencije New Moment New Ideas Company Maja Bajić- Rudinac.

U Rovinju je juče završen deseti Weekend Media Festival koji je okupio više od 4.500 ljudi, 550 novinara i 50 agencija iz regiona. Čak je 55 reklamnih agencija iz regiona konkurisalo na BalCannes reviji održanoj u sklopu festivala, a stručni žiri od 25 članova (oglašivača, novinara i agencija) iz cijele regije u konkurenciji od 120 projekata izabrao je 25 najboljih projekata Adriatic regije i dodijelio nagrade najboljim od najboljih.