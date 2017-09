Promovisano autentično izdanje "Kamenog spavača"

BANJALUKA - Promocija autentičnog i definitivnog izdanja kultne knjige "Kameni spavač" Maka Dizdara, koju u ovom obliku njen autor za života nije dočekao, upriličena sinoć u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor.

Promocija je održana u organizaciji Fondacije "Mak Dizdar" u saradnji sa OSCE-om (The Organization for Security and Co-operation in Europe), a na istoj su govorili Gorčin Dizdar, Sanjin Kordić i Ranko Risojević, dok su muzičkom pratnjom i recitalom događaj uveličali Bartolomej Stanković, David Mastikosa i Ivan Perković.

Gorčin Dizdar, unuk pjesnika Maka Dizdara i urednik ovog ekskluzivnog izdanja, koje je osvojilo nagradu na sarajevskom sajmu knjige za najbolji dizajn, istakao je da on zapravo javnosti želi predstaviti "Kamenog spavača" kakvog ga je i zamislio sam autor.

Priređivač knjige Sanjin Kodrić pojasnio je da je riječ o posljednjoj autorizovanoj, konačnoj verziji "Kamenog spavača", odnosno verziji koja je izraz posljednje stvaralačke volje autora.

Uvodeći publiku u tekstualnu istoriju "Kamenog spavača", rekao je da je ovo prvo i zasad jedino ovakvo izdanje, i u tom smislu razlikuje se više ili manje od svih drugih dosadašnjih izdanja "Kamenog spavača".

Banjalučki pisac Ranko Risojević na kraju večeri publici se obratio anegdotama iz svog sarajevskog perioda stvaranja i zaista vrijednim uspomenama na drugovanje sa velikim Makom Dizdarom.