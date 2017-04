Risojević: Andrić se najbolje brani sam svojim djelima

Banjalučki književnik Ranko Risojević ocijenio je da će djelo nobelovca Ive Andrića rasti sa vremenom te da je stoga besmisleno Andrića braniti od napada, jer se on najbolje brani sam.

On je u intervjuu za beogradsku Politiku rekao da je "opanjkavanje" Andrića postalo opsesija mnogih bošnjačkih i hrvatskih intelektualaca, ali da takođe postoje mnoga "snažna pera iz Sarajeva i Zagreba koja se protive tome".

"Naše je da ga čitamo i proučavamo", poručio je Risojević.

Upitan da li se današnja BiH razlikuje od Andrićeve, Risojević je rekao da je tamo pobijedila deviza "zavadi pa vladaj".

"Došlo se do blizu dna. Prijatelj se traži u dalekim centrima i narodima, a ne ovdje gdje se uvijek živjelo. Čini mi se da ovim prostorom, cijelim Balkanom već 200 godina vršljaju tjne službe velikih sila i sprovode svoje prljave zamisli", rekao je on i dodao da narod to uglavnom ne vidi i "opredjeljuje se za svoju stranu".

On tvrdnje da je "veliki srpski pisac Branko Ćopić četnik koji je napadao mirna muslimanska sela" ocjenjuje kao odvratne i ukazuje da je slično i sa NJegošem.

U osvrtu na nedavno ponuđenu Deklaraciju o zajedničkom jeziku Risojević je rekao da u toj inicijativi nema ništa nepoznato "osim ustoličavanja različitih imena jednog jezika".