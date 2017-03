Književnik Rajko Petrov Nogo izjavio je da je za Srbe poezija bila, možda, najvažnija u nacionalnom identitetu i da su Srbi više vjerovali poeziji, nego istoriji.

"Što je poezija ugrožena? Zato što su tako željeli oni koji valjkom globalizacija pokušavaju da ispeglaju sve neravnine među nacijama i državama i uklone svu šarolikost svijeta kako ga je Bog s nekim razlogom stvorio", rekao je Nogo Srni povodom 21. marta - Svjetskog dana poezije.

On je podsjetio na kosovski zavjet, seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem, na srpska stratišta, jame, provalije u koje su strmoglavljivani Srbi, pa čak djeca, naročito u Drugom svjetskom ratu.

"To znači da je cijela naša istorija i poezija u znaku krsta i nije slučajno da je naš najveći pjesnik Petar Petrović NJegoš rekao: `Krst nositi nama je suđeno, strašne borbe sa svojim i sa tuđinom`", napomenuo je Nogo.

On je ocijenio da su Srbi književnocentričan narod ili su bar bili i da je zbog toga za njih ravno katastrofi prepeglati, marginalizovati i u budžak gurnuti poeziju i pjesnike.

"Ne očajavam, jer znam da je to privremeno", rekao je Nogo.

On je upozorio da Srbima možda prijeti nestajanje jer su "star i stari narod", te istakao da su kroz istoriju i mnogi drugi narodi igrali velike uloge i onda nestali.

"Da li je i nama pisana ta sudbina? Po neozbiljnosti kako se odnosimo prema natalitetu, možda i jeste. Ali, dok god nas bude, poezija će biti strahovito važna za nas. Ili za barem onaj elitniji procenat Srba koji u duhovnom i duševnom smislu jesu neka so naroda", istakao je Nogo.

Što se tiče skrajnutosti kulture u savremenom životu Srba, Nogo je rekao da to sistematski rade "silnici svijeta" koji su do juče "ravnali svijetom" i to programirali, kao i zato što se "takođe našlo kod Srba dovoljno korisnih idiota, a i plaćenika da tu pošast potpomognu".

"Najgore je što se samosvjesni Srbi nisu tome izrazito, javno i snažno opirali. To toliko dovoljno dugo traje da počinje da biva kao normalno. A normalno nije i svi to osjećamo", istakao je Nogo.

Prema njegovim riječima, do juče su pjesnici bili "junaci našeg doba", a danas se mahom tretiraju kao "ološ".

Nogo je istakao da je dan proljeća dobro odabran kao Dan poezije, jer proljeće nezadrživo dolazi.

"Nikakvi okupatori, niti bombe, kao 24. marta one strašne 1999. godine, nisu mogle zadržati proljeće. Možda isto tako silovito dolazi poezija i nju ništa ne može zadržati", rekao je Nogo.

U Matici srpskoj u Novom Sadu sutra će u čast Dana poezije o Nogovom stvaralštvu govoriti Jovan Delić, Ivan Negrišorac i Đorđo Sladoje. Tokom svečanosti, koja počinje u 19.00 časova, Nogo će održati besjedu o poeziji i kazivati svoje stihove.