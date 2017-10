Stevka Kozić Preradović objavila petu knjigu haiku poezije

BANJALUKA - U izdanju Književne zajednice "Vaso Pelagić" upravo je objavljena zbirka haiku poezije "Mjesečev zračak" Stevke Kozić-Preradović. Knjiga je podijeljena u tri dijela.

Prvi dio pod nazivom "Zeleni kimono" posvećen je žrtvama zemljotresa u Japanu 2011. godine. Drugi dio knjige pod nazivom "Dok zeleno žuti" autorka je posvetila Jadranki Stojaković, dok je treći, identičnog naziva kao i knjiga, pjesnikinja napisala na dar Risti Kremenoviću, banjalučkom pjesniku koji je u svojoj 21. godini pod nerazjašnjenim okolnostima stradao u Zagrebu daleke 1961. godine.

"U haikuu čovjek je najbitniji prirodni element - čudo koje govori, misli i osjeća, vidi i čuje sve sitnice oko sebe i u sebi, a stroga forma iz Edo perioda, najkraća je pjesma od svega nekoliko riječi. Svega 30 stihova dovoljno je za knjigu te drevne istočnjačke mudrosti. U moje molitve za postradale u dalekom Japanu stalo je baš toliko haiku pjesama, ali za tu knjižicu nisam tražila novac, a izdavači nisu tražili rukopis", kazala je Stevka Kozić-Preradović obrazloživši da je šest godina poslije zemljotresa dobila novac za štampanje knjige, ali su u međuvremenu bili ispisani i stihovi posvećeni Jadranki Stojaković, koja je umrla prošle godine, te haiku pjesme posvećene davno preminulom Risti Kremenoviću, čija je knjiga "Smrt svoju preboleo" objavljena posthumno tek 2015. godine.

"Iz tri smrtna proljeća, nastao je 'Mjesečev zračak'. Pričajući to u kafani prijateljima, shvatila sam da mi je to neka vrsta poklona za 72. rođendan. Jedno drago biće mi je nazdravilo rekavši radosno da odmah knjigu nosim izdavaču, a on će snositi troškove. E, pa tu golemu radost ja ne mogu da prešutim", istakla je Kozić-Preradovićeva, kojoj je ovo pored poezije publikovane u posljednje četiri decenije, peta knjiga u haiku formi.

"Petom knjigom u haiku formi Stevka Kozić-Preradović je prigrlila ovo pjevanje obogativši srpsku književnost na način kako to vidi Kajoko Jamasaki Vukelić: Istinska ljubav prema svojoj književnosti, treba da iz nje izvuče kosmičke visine i da istovremeno isto traži u drugim tradicijama", zapisala je recenzent "Mjesečevog zračka" Ljiljana Mačkić.