Zbirka pjesama Leonarda Koena biće objavljena sljedeće godine

Zbirka pjesma koju je kanadski umjetnik Leonard Koen završio nekoliko dana prije smrti, biće objavljena 2018. godine, izjavio je Koenov bivši menadžer.

Zbirka "The Flame" (Plamen) sadrži neobjavljenje pjesme, tekstove u prozi, ilustracije i riječi pjesmama sa tri posljednja albuma poznatnog muzičara.

Koen je zbirku završio nekoliko dana prije smrti 7. novembra 2016. godine, rekao je menadžer Robert Kori i dodao da će knjiga biti objavljena u oktobru 2018.

Muzičar (82) preminuo je nekoliko nedjelja posle objavljivanja albuma "You Want It Darker".

Koen, pisac i muzičar, počeo je da piše 1951, dok je njegova prva zbirka pjesama "Let Us Compare Mythologies" objavljena u Montrealu 1956.

Umjetnik je objavio još jednu zbirku pjesama "Flowers for Hitler" kao i dva romana od kojih je "Beautifull Loosers" postao "klasik kanadske anti-kulture".

Na prvu godišnjicu njegove smrti u Montrealu, Koenovom rodnom gradu, predvidjen je koncert na kojem će izmedju ostalih učestvovati Elvis Kostelo i Sting. Prisustvo je najavio i kanadski premijer Džastin Trudo.