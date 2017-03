20 godina od smrti "rap džina" Notorious B.I.G-a

Sedmorica muškaraca na bini. Jedan je obučen u krem odijelo, drugi u bijelo, a svi ostali su u crnom od glave do pete. Ispred je ogromna publika, a iza niz ekrana na kojima su likovi četiri žene.

"Nagrada ide za...", kaže jedan od njih.



U tom trenutku u prvi plan izbija najveći među njima. Ima crne naočale, oko vrata mu visi zlatan lanac, a oko kostiju ima više od 150 kilograma.



"Šta ima Kali", kaže dok otvara kovertu u kojoj piše ime pjevačice koja je će kući odnijeti Soul train nagradu za najbolji R&B soul singl.



"’You Are Makin' Me Hot’, Toni Brekston", dodaje.



Aplauz. Toni Brekston ustaje, grli i ljubi ljude oko sebe. Obučena je u tijesnu sivu haljinu koja joj otkriva leđa. Penje se na binu, uzima nagradu i zahvaljuje se bogu, porodici, izdavačkoj kući, menadžerima, ekipi za promociju...



Nije ni svjesna da za manje od 48 časova muškarca od 150 kilograma koji joj je dodijelio nagradu više neće biti.

Sljedećeg dana on odlazi na žurku magazina Vibe. Prošla je ponoć, počeo je 9. mart. Ušao je u džip i krenuo. Na 45 metara od mjesta u kojem je žurka bila, na ćošku Vilšird bulevara i South ferfeks avenije, staje na semaforu.



Pored njega se zaustavlja tamni Chevrolet. Vozač, muškarac u plavom odelu sa leptir mašnom spušta prozor i poteže pištolj.



Puca četiri puta.



Prvi metak džina pogađa u lijevu podlakticu. Drugi ga pogađa u leđa, maši sve vitalne organe i izlazi kroz lijevo rame. Treći prolazi kroz butinu. Sve bi to preživio. Posljednji ulazi kroz desni kuk, pogađa debelo crijevo, jetru, srce, pluća i zaustavlja se u ramenu.



To je to.



U 01.15 ujutru Biggie Smalls je u bolnici proglašen mrtvim.

Ubice 20 godina kasnije i dalje nisu pronađene.

Džip Džip u kojem je Bigi ubijen kupljen je na javnoj aukciji u oktobru 1997. godine i 20 godina je služio kao porodično vozilo. Žena koja ga je kupila je tek 2005. postala svesna u čemu se vozila svih tih godina, a izabrala ga je da odgovara njenoj šestočlanoj porodici. “Gardijan” piše da su joj iz policije rekli šta se dogodilo u vozilu i ko ga je vozio pre nje. Ništa nije mogla da primeti jer su vrata kroz koju su prošli meci zamenjena, prava su bila u policiji zbog istrage. Originalna vrata će biti vraćena na automobil kada on bude išao na aukciju, u čemu će pratiti BMW u kojem je ubijen Tupak. Džip je procenjen na 1,5 miliona dolara.

Christopher Wallace (Kristofer Valas), odnosno Notorious B. I. G (Biggie Smalls), jedan je od najboljih i najuticajnijih repera svih vremena. Njegova dva albuma – Ready to Die i Life After Death – klasici su rep muzike.



Imao je nevjerovatnu harizmu, savršen flou i odlične rime. U pjesmama je radio šta je htio, a djelovalo je kao da se i ne trudi. Bio je trendseter, gospodario je Njujorkom. Rep je bio njegov izlaz iz loših stvari, dilovao je jer je morao i bavio se koječime da bi prehranio ćerku. Ljudi su se s tim identifikovali.



Kažu, kad god je trebalo da se nešto snimi nikada nije u gluvu sobu ulazio s napisanim tekstom, sve je iz glave izbacivao odjednom.



Podigao je rep Istoka u vrijeme kada je Zapad bio glavni. Imao je samo 24 godine kada je ubijen.



Ovog proljeća Notorious B.I.G ponovo će zavrtjeti svoje stvari po slušalicama i tabovima na kojekakvim monitorima. Njegova bivša supruga Faith Evans (Fejt Evans) povodom 20 godina od Bigijeve smrti objavljuje album. Na njemu će se pored novih i starih rima Big Poppa čuti i glasovi Lil Kim, Busta Rhymes-a i Snoop Dogg-a.



"Pjesme koje pričaju pričaju o jednoj od najlegendarnijih ljubavnih priča u hip-hop industriji", piše "Guardijan".



Biggie i Faith vjenčali su se devet dana nakon što su se 1994. godine upoznali na jednom fotografisanju.



“Sjećam se da sam pre nekoliko godina rekla Voleti (Bigijevoj majci prim. aut.) da bi stvarno bilo dobro kad bih mogla da uradim nešto slično kao Natali i Net King Kol sa Unforgettable. Moja je dužnost da održim njegovo naslijeđe i da ga produžim” kaže Evansova.

Biggie Smalls rođen je 21. maja 1972. godine u Bruklinu kao Christopher George Latore Wallace (Kristofer Džordž Letor Valas). Bio je jedino dijete Violete Valas, učiteljice poreklom sa Jamajke i lokalnog političara Selvina Džordža Latora.



Otac ih je napustio kada je Biggie imao dvije godine, pa je majka morala da radi dva posla kako bi ga odgojila. Zvala ga je Chrissy-Poo. U školi je, kažu, bio odličan, a osvojio je i nekoliko nagrada.



Ipak, sa 12 godina počinje da diluje. Majka mu je stalno bila na poslu i nije znala čime se on bavi dok nije odrastao.



Born sinner, the opposite of a winner

Remember when I used to eat sardines for dinner

.....

Super Nintendo, Sega Genesis

When I was dead broke, man I couldn't picture this



U jednom trenutku išao je u istu školu koju su u to vreme pohađali momci DMX, Jay-Z i Busta Rhymes. I dalje je bio odličan učenik, ali je u toj školi, kako kaže njegova majka, razvio "smart-ass" stav.



Sa 17 godina napušta školu i počinje da se bavi samo kriminalom.



"Svaki pravi hasler zna da ne može da bude hasler zauvijek. Jednom ćeš završiti u zatvoru", izjavio je Biggie jednom.

Uhapšen je 1989. godine zbog posjedovanja oružja. Tada je pušten na uslovnu, što se nije desilo godinu dana kasnije kada je u Sjevernoj Karolini pao zbog dilovanja kreka. Zbog toga je proveo devet mjeseci u zatvoru.



Još kao tinejdžer počinje da repuje. Zabavljao je ljude na ulici bacanjem fristajlova. Kada je izašao iz zatvora napravio je demo traku pod pseudonimom Biggie Smalls, što je referenca na lik iz filma Let's Do It Again iz 1975. godine, ali i na svoj stas. Imao je 1,91 i u zavisnosti od godine između 140 do 170 kilograma.



Pjesmu je snimio bez neke ozbiljne namjere da se bavi muzikom ili da juri ugovor, ali ona je stigla do do čuvenog The Source časopisa. Tako se u martu 1992. godine u kolumni posvećenoj mladim neafirmisanim autorima pominje i izvesni Biggie Smalls.



Demo potom odlazi do Uptown records-a i producenta Sean Combsa, odnosno Puff Daddy-a/Pi Diddy-a. Biggie odmah potpisuje za njih, a nešto kasnije i za Bad boy records koji je Diddy osnovao kada je dobio otkaz.



Tada se Bigiju događa još jedna velika stvar – dobija ćerku. Kako se navodi, iako je napustio školu želio je da ona ima obrazovanje pa je nastavio da diluje kako bi imao novca za nju. Kada je Pi Diddy čuo za to tjerao ga je da prestane i da se bavi samo muzikom.



If I wasn't in the rap game

I'd probably have a key knee-deep in the crack game

Because the streets is a short stop

Either you're slinging crack rock or you got a wicked jump shot.

Kasnije te godine Biggie se istakao u remiksu singla Mary J. Blige "Real love" kada se prvi put potpisuje kao The Notorious B. I. G.



U avgustu 1994. vjenčao se sa R&B pevačicom Faith Evans koju je upoznao na fotografisanju za Bad boy records.



“Tokom pauze za ručak pitao me je da vidi neke moje slike. Očigledno je bio veoma vješt jer je uzeo moj broj telefona sa koverte”, kaže Faith ističući da je Biggie prilično znao sa ženama.



Pet dana kasnije izbacuje prvi singl – "Juicy".



You know very well who you are

Don't let ‘em hold you down, reach for the stars

You had a goal, but not that many

'Cause you're the only one I'll give you good and plenty



Pjesmu u kojoj repuje o siromašnom detinjstvu, tome kako postaje reper i kako sada živi lagodno - No heat, wonder why Christmas missed us/Birthdays was the worst days/ Now we sip champagne when we thirst-ay - producirao je Puff Daddy.

Međutim, producent Pit Rock potom ga je optužio da mu je ukrao pesmu.



"Ja sam uradio originalnu verziju, nisam dobio ništa za to. Došli su u moju kuću, čuli bit. Čuo je to sr*nje i posle je izašla. Boriću se do kraja da sam ja uradio originalnu verizju toga. Nisam ljut ni na koga, samo želim da se lepo potpiše sve“, izjavio je tada Rock.



Pjesma "Juicy" potom se našla i na Bigijevom prvom albumu – Ready to Die – koji izlazi 13. septembra 1994. godine. Odmah dobija odlične kritike, a Rolingstone piše da je riječ o albumu "koji je jednim potezom pažnju preusmjerio na istočnu obalu".



Uz "Juicy" ističe se još jedna pesma – "Big Poppa"



Straight up, honey, really I'm askin’

Most of these niggas think they be mackin’, but they be actin’

Who they attractin’ with that line

"What's your name, what's your sign"?

Soon as he buy that wine I just creep up from behind

And ask what your interests are, who you be with

Things to make you smile, what numbers to dial



Možda ipak taj album najbolje predstavlja pesma “Gimme the Loot” – hardcore rep sa njujorških ulica. Biggie tu repuje u dva glasa, deluje kao da mu neko gostuje u pesmi.

Istok i Zapad Hip-hop se pojavljuje tokom sedamdesetih na ulicama Južnog Broksa uz di džejeve kao što su Grandmaster Flesh i Afrika Bambaataa. Rep se tokom osamdesetih razvija u Njujorku. Onda 1986. Ice T objavljuje “6 in the Mornin'“, stvar koju mnogi smatraju za prvu gengsta rep pesmu. Ubrzo potom eksplodira gengsta rep scena Los Anđelesa - nastaju NWA. Nakon raspada grupe svako radi svoje, Dre objavljuje The Chronic i razvijaju se mlađi autori. Zapad tu ima primat. Na Istoku za to vrijeme Wu Tang objavljuje prvi album 1993. godine, nešto što mračnije od dotadašnjeg njujorškog repa. Godinu dana kasnije 20-godišnji Nas izbacuje Illmatic, a Biggie objavljuje Ready to Die, dok Jay-Z albumom debituje 1996. Za početak sukoba navodno se uzima 1991. godina kada reper iz Bronksa Tim Dog bijesan zato što izdavačke kuće samo gledaju na Zapadnu obalu objavljuje pesmu ”Fu*k Compton“ u kojem napada članove LA scene i NWA. Oni mu naravno odgovaraju i tako to kreće. Sukob između dvije obale SAD nastavljen je odnosom izdavačkih kuća Bad Boy records i Deathrow records, a dodatno je začinjen razmiricama između Tupac-a i Bigija.

U to vrijeme počinje da se druži sa Tupacom, čovekom kojeg mnogi ističu kao najvećeg repera svih vremena, kao i sa sigurno najvećim kao reperom svih vremena – Šakilom O'Nilom, a njih dvojica čak i snimaju pesmu "You Can't Stop the Reign".



Njegova Junior M. A. F. I. A.( Masters at Finding Intelligent Attitudes) u kojoj su između ostalog Lil Kim i Lil Siz 1995. objavljuje prvi album, a do kraja godine Biggie se nalazi na svim listama najprodavanijih albuma i najslušanijih pjesama.



Zbog svega toga u julu The Source, u čijem je tekstu koju godinu ranije on bio među mladim neafirmisanim autorima, izbacuje naslovnu stranu na kojoj je Biggie i natpis "The King of New York Takes Over“.



Inače, Biggie je jednom izjavio da mu materijalni uspjeh nije donio baš ono što je zamišljao.



“Došao sam iz geta. Prodavao sam drogu, pljačkao i krao. Sredio sam se i napravio ovu rep stvar za sebe. Mislio sam da će me ljudi poštovati zbog toga. Međutim, u stvari je ‘oh, prodao je sve te ploče i sada misli da je nešto’”, ističe on.



Odnos sa Tupacom promeniće jedna njujorška noć kada je Tupac ranjen pet puta i opljačkan. Tada njih dvojica još više produbljuju ionako loše odnose Istoka i Zapada.



Pac kaže da je posle ranjavanja sreo Biggie-ja i P. Diddy-a i da su "bili šokirani što je živ". Optuživao je nakon toga Biggie-ja da je znao za pljačku i da je umiješan.



"Bila je slučajnost da je on (Tupac, prim. aut.) bio u studiju. Nije znao ko je zaista imao veze sa tim sve vrijeme pa je krivicu prebacio na mene“, izjavio je Biggie jednom.



Osim toga, Tupac je kao provokaciju smatrao i Biggie-vu "Who Shot Ya" pesmu, vjerovao je da je o njemu, iako se on ne pominje u tekstu. Iz Bad boy recordsa su na to odgovarali da je snimljena prije pucnjave.



Tupac odgovara čuvenom "Hit 'Em Up".



Grab your Glocks when you see 2pac

Call the cops when you see 2pac, uh

Who shot me, but your punks didn't finish

Now you about to feel the wrath of a menace

Nigga, I hit 'em up

Biggie na to nikada nije odgovorio. U intervjuu 1997. godine rekao je da "nije njegov stil da odgovori".



“Molim vas, svi reperi, svi fanovi, nemojte da mislite da će Big napraviti pesmu u kojoj disuje Tupaca ili zapadnu obalu jer se to neće desiti. Ne mogu da zamislim da gubim svoje vrijeme i svoj talenat na nepoštovanje drugog crnog čoveka”, izjavio je Biggie.



Mediji su se umiješali u sukob, fanovi repa i hip-hopa su izabrali strane. Ili Zapad ili Istok, nema između.



Biggie je više puta negirao umiješanost u sve to, ali njih dvojica su ostali neprijatelji do Tupacove smrti. Pac je upucan 7. septembra 1996. godine u Las Vegasu. Umire šest dana kasnije. Ubice nikada nisu pronađene.



Odmah su krenule glasine da je Biggie imao veze s tim, što je daleko od istine. Veća je vjerovatnoća da su prste u to umiješali Cripsi sa čijim se članom nešto ranije Tupac potukao ili Suge Knight.



Snimanje Bigijevog drugog albuma prekidano je više puta zbog tih sukoba sa Zapadom, ali i saobraćajnog udesa poslije kojeg je završio u bolnici. Polomio je nogu i morao da hoda sa štapom i kada se oporavio.



Uhapšen je 23. marta 1996. zbog tuče i osuđen na 100 sati dobrotvornog rada, a sredinom iste godine uhapšen je u Nju Džersiju zbog droge i posjedovanja oružja.



U oktobru sa Faith dobija sina, Kristofera Si Džeja Valasa. Nekoliko mjeseci kasnije, u februaru, odlazi u Los Anđeles na promociju drugog albuma – Life After Death.



Plan je bio da album izađe 25. marta, a jedna od vodećih pesama bila je "Hipnotize"



Hit em with the force like Obi, d**k black like Toby

Watch me roam like Romey, lucky they don't owe me

Where the safe? Show me, homey

Međutim, jedan semafor i četiri metka spriječili su ga da bude na promociji albuma simboličnog imena.



Kao i posle Tupacove smrti krenule su glasine ko je to uradio, pominjalo se da je riječ o osveti za Tupaca. “Los Angeles times” je tada pisao da su ključni osumnjičeni opet članovi Cripsa, kao i da se kao razlog za ubistvo pominje novac.



Sahrana je održana 18. marta 1997. godine na Menhetnu. Tijelo je kremirano i predato porodici.



Bigijev drugi album izlazi 16 dana nakon njegove smrti. Pažnju pored "Hipnotize" privlače i "Mo Money Mo Problems" koju je uradio sa Puff Daddy-em, kao i "Sky's The Limit".



Sredinom te godine Puff Daddy objavljuje svoj album "No Way Out" na kojem se Biggie pojavljuje u pet pesama.



Sa tog albuma nema sumnje koja se pjesma istakla.



“Ne mogu da kažem da smo Puff i ja kao braća, mi smo više od toga”, rekao je Biggie jednom.



Seems like yesterday we used to rock the show

I laced the track, you locked the flow

So far from hangin’ on the block for dough

Notorious, they got to know that

Life ain't always what it seem to be

Words can't express what you mean to me

Even though you're gone, we still a team

Through your family, I'll fulfill your dream (that's right)

In the future, can't wait to see

If you open up the gates for me

Reminisce some time, the night they took my friend (uh-huh)

Try to black it out, but it plays again

When it's real, feelings hard to conceal

Can't imagine all the pain I feel

Give anything to hear half your breath (half your breath)

I know you still livin’ your life, after death



....



Every step I take, every move I make

Every single day, every time I pray

I'll be missing you

Thinkin’ of the day, when you went away

What a life to take, what a bond to break

I'll be missin’ you



Slobodan Maričić (@SlobodanMaricic) / B92.com