Aca Seltik: Lajavosti nam nikad nije nedostajalo

Grupa "Orthodox Celts" održaće sutra u Domu omladine Beograd svoj tradicionalni koncert za Dan Svetog Patrika, a ovoga puta imaju više razloga za slavlje - četvrt vijeka na muzičkoj sceni i novi, šesti studijski album "Many Mouths Shut".

Frontmen Aleksandar Petrović najavljuje glamur i sjaj na ovom, kako ističe, njima veoma važnom koncertu.

"Glamur i sjaj podrazumeva da smo mi jedan rokenrol bend i da kao takav moramo da pružimo publici sve što je u našoj moći da se oseća drugačije u tih dva sata koliko traje svirka, u odnosu na ostatak ne samo tog dana već i života generalno", rekao je on u intervjuu Tanjugu.

Petrović smatra da ako bend svojim izglednom i ponašanjem, kompletnom scenskom pojavom, nije u stanju da podupre zvuk koji je primarna stvar, onda tu nešto ipak nije u redu.

"Rokenrol jeste multimedijalna stvar, hteli ljudi to da priznaju ili ne. Nije stvar samo teksta ili muzike, sve to ide jedno s drugim. Na kraju krajeva, kada je prestao da bude atraktivan, ođednom ga više nije bilo, ne samo iz poltičkih razloga, nego i zato što su neki ljudi počeli da izlaze na binu otprilike u trenerci koju nisu presvukli deset dana, prilično neraščešljani i to nije baš prijatno gledati", primjetio je Aca Seltik.

On ističe da su se zaista potrudili da se izdignu na još jedan stepenik u odnosu na ono što je bilo do sada.

"Dokle ćemo stići, ne znam. Stalno sebi podižem lestvicu, zadajem novi domaći zadatak, ne znam šta će nam sledeće pasti na pamet", dodao je Petrović.

Vođa grupe "Orthodox Celts" kaže da su opstali 25 godina zato što su žilavi.

"Zato što živimo tu gde živimo i svi uslovi stvoreni su da se ta žilavost pokaže u punom sjaju. S druge strane kada voliš ono što radis i radiš ono što voliš, onda tu nema razloga da to ne traje - ne onoliko koliko si zamislio, nego i duže od toga. Postoji stara rečenica: Ako ne znaš šta bi radio, zapitaj zašto bi platio da radiš. Ovo što mi radimo nema cenu iz našeg ugla i prosto to je tajna cele priče", objasnio je on.

Petrović smatra da su postali zreliji, što je i "logično, jer to ide sa godinama".

"Neki će reći ozbiljniji, ali ja bih to povezao sa zrelošću. Rekao bih da smo možda uglađeniji, da smo isfiltrirali sve naše stavove koji su se gradili decenijama i rekao bih da smo postali opravdani ili neopravdani perfekcionisti i to se i čuje što u produkciji što u samom zvuku pojedinačno svakog od nas. Zato smo tako dugo i sedeli u studiju i glancali novi album", naglasio je on.