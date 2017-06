Ariana Grande održala koncert u Mančesteru

Američka pjevačica Ariana Grande održala je humanitarni koncert u Mančesteru posvećen žrtvama napada prošlog mjeseca u tom gradu, kada su ubijene 22 osobe, a na desetine ih je povrijeđeno.

Koncert je počeo minutom šutnje za žrtve napada koji se dogodio upravo na koncertu američke pjevačice.

Pored Grande, na koncertu su nastupile velike pop zvijezde sa obje strana Atlantika, uključujući I Justina Biebera, Katy Perry, Ushera, Pharella Williamsa, Coldplay, Take That, Liama Gallaghera, kao i, Little Mix.

Nad oko 50.000 fanova na terenu za kritket Old Trafforda u Londonu pazilo je više stotina policajaca, uključujući značajan broj naoružanih policajaca, ističe Reuters.

'Za naše anđele'

Koncert je izazvao istovremeno radosne i tužne reakcije - u pojedinim trenucima neki fanovi su skakali od radosti, dok su drugi nosili transparente s natpisom "Za naše anđele" i plakali.

Američka pjevačica održala je koncert uprkos najnovijem napadu u Londonu, u kojem je najmanje sedam ljudi poginulo i 48 povrijeđeno, a kojeg su izvele tri osobe ubijene potom u obračunu s policajcima.

Kompletan prihod od koncerta ići će porodicama žrtava napada.

I have tears. This crowd is so great and singing with so much passion #DontLookBackInAnger #OneLoveManchester pic.twitter.com/dxOjWlOyOs