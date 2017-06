Arijana objavila pjesmu u humanitarne svrhe

Arijana Grande izdala je obradu "Over the Rainbow" kao singl, a sva dobit od pjesme ići će žrtvama terorističkog napada koji se dogodio na njenom koncertu 22. maja.

Fanovi su zatražili pjevačici da objavi dirljivu verziju naslovne pjesme "Čarobnjaka iz Oza" koju je pjevala na nedjeljom koncertu "One Love Manchester" na kojem su joj se pridružile brojne kolege.

Osim te pjesme, koja je dostupna na raznim streaming servisima uključujući i Deezer, Ariana je ponovo snimila "One Last Time" s albuma "My Everything" i takođe sva dobit ide u humanitarne svrhe.

(MTV)