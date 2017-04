Audicija za Gradski mješoviti hor "Jazavac"

BANJALUKA - Koje su sve blagodeti horskog pjevanja najbolje znaju članovi horova. A, upravo takva prilika pruža se svim Banjalučanima koji su imali tu želju, ali ne i priliku, i to zahvaljujući audiciji za Gradski mješoviti hor "Jazavac", koju pokreće Gradsko pozorište "Jazavac" iz Banjaluke.

Potencijalni članovi ovog hora mogu da se prijave do 21. aprila, a audicije će biti održane 23. i 24. aprila.

Umjetnički rukovodilac i dirigent hora biće Zlatan Mirić, a on je u razgovoru za "Nezavisne" potvrdio da su na inicijativu Ljubiše Savanovića iz "Jazavca" došli na ideju da osnuju jedno fino društvo koje će biti otvoreno za sve koji žele da pjevaju i da se druže.

"Ovo bi bilo društvo za ljude koji vole da pjevaju i da uživaju u čarima hora. U današnje vrijeme je velika potražnja za koncertima horova. U naš hor mogu da se prijave svi koji imaju između 15 i 105 godina", naveo je Mirić.

Dodao je da će se zainteresovanost najbolje vidjeti na samim audicijama, ali i potvrdio da već sada ima dosta onih koji šalju svoje podatke i prijavljuju se.

"To nije hor koji će biti oformljen samo za potrebe pozorišta, već će raditi kao nezavisan hor. Želja nam je da idemo na takmičenja, organizujemo nastupe, a nadam se i prvom koncertu za oko šest mjeseci, dok se uvježbamo i osmislimo repertoar. Kao i svako društvo imaće programsko umjetnički savjet koji će donositi odluke u kojem smjeru da ide", istakao je on.

Kad je sama muzika koju će izvoditi u pitanju, Mirić je rekao da neće izvoditi duhovne pjesme, već da će to biti svjetska muzika, domaći evergrini, te generalno veliki muzički hitovi.

"Mislim da je ovo odlična prilika za sve ljude koji žele da pjevaju, a nemaju priliku za to. Banjaluka već ima horove sa tradicijom 'Jedinstvo' i 'Banjalučanke' koji su profesionalni, a ovo će biti hor koji će težiti ka profesionalizmu i da jednog dana dođemo do nivoa koji danas imaju pomenuti horovi", naveo je on.

Prijave

Svi koji žele da postanu dio Gradskog mješovitog hora "Jazavac" mogu da se prijave na mail: gpjazavacŽgmail.com, a potrebno je navesti ime i prezime, godinu rođenja i dosadašnja iskustva iz oblasti izvođenja muzike.

Prijave se primaju do 21. aprila, a svi prijavljeni će najkasnije do 22. aprila biti obaviješteni o tačnom terminu u okviru audicije. Prethodno muzičko obrazovanje nije obavezno.