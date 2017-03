Bajaga i Instruktori pripremaju novi album

Bend "Bajaga i Instruktori" je, u posljednje vrijeme, koncertno manje aktivan, a Momčilo Bajagić Bajaga otkriva da je razlog tome priprema novog albuma.

"Izaći će najkasnije do kraja godine, možda i na jesen. U planu je, da pre toga, objavimo singl. Već smo uradili sedam demo snimaka. Album bi, ako sve bude ok, trebalo da počnemo da snimamo do kraja marta", najavio je Bajagić.

Sudeći po njegovim riječima, bend će na proljeće početi da kombinuje rad na novom izdanju sa koncertima.

"Krenućemo da sviramo, nadam se, od početka maja. Nastupaćemo, kao i uvek, po svim velikim gradovima u regionu, a naravno i po svetu", kazao je Bajaga.

Prethodni studijski album, "Daljina, dim i prašina", grupa je objavila 2012. godine, podsjeća promoterska kuća "Long play".

To izdanje mnogi ocjenjuju kao najuspješnije kad je u pitanju diskografija benda u poslednjih dvadesetak godina.

Najveći trag je ostavila raskošna balada "Ako treba da je kraj" i dan danas nezaobilazna u koncertnom repertoaru, zatim "Još jednom", najduža pjesma u opusu grupe, kao i "Vreme", naslovna "Daljina, dim i prašina".