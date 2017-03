Banjalučani uživali u koncertu vojnog orkestra

BANJALUKA – "Let Me Entertain You“, "Can't Stop The Feeling“, „Happy“, "James Bond Theme", „Swing, Swing, Swing“, samo su neke od numera koje su sinoć izveli Vojni orkestar Oružanih snaga BiH i vojni orkestar Kraljevske pukovnije zračnih snaga Ujedinjenog Kraljevstva.

Publika u Kulturnom centru Banski dvor nije krila oduševljenje nagradivši orkestre gromoglasnim aplauzom.

Koncert koji je bio otvoren za sve zainteresovane posjetioce okupio je veliki broj Banjalučana svih generacija koji su odlučili provesti subotu veče u Banskom dvoru na ovom fantastičnom koncertu pod dirigentskom palicom pukovnika Tomislava Sušca (OS BiH) i poručnika Toma Rodda (UK).

Pored Banjalučkog koncerta Vojni orkestar OS BiH i vojni orkestar Kraljevske pukovnije zračnih snaga održali su u petak koncert u Tuzli, a večeras se druže sa Mostarskom publikom u Mepas Mallu.

Koncerte organizuju Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH i Ured vojnog atašea Britanske ambasade u BiH kao rezultat višegodišnje uspješne bilateralne vojne saradnje. Ovom saradnjom do sada su organizovani mnogobrojni nastupi, studijske posjete, obuke u muziciranju i marširanju, zajedničko snimanje, te šira saradnja i sa drugim vojnim orkestrima u regiji.